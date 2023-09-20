بـ شرط | استشاري الجهاز الهضمي ينصح بتناول 3 لترات مياه يوميًا

نصح محمد خورشيد استشارى الجهاز الهضمى، المواطنين بشرب كوب مياه كل ساعة، معقبا:" مياه فقط بدون مشروبات".



وأضاف خورشيد خلال حواره مع برنامج "مساد دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سي"، ان شرب المياه مفيد للغاية لأعضاء الجسم مثل، البشرة، الجهاز الهضمى، التركيز، معقبا:" لازم كل يوم الإنسان يشرب 3 لتر مياه".

القولون العصبي

وأكد ضرورة تنظيم الأكل للحفاظ على القولون العصبي، إضافة إلى ضبط كميات السكر المتناولة.

وأشار محمد خورشيد استشارى الجهاز الهضمى إلى أهمية البعد عن تناول الأطعمة المنتجة من القمح بصورة كبيرة.