إنتر ميلان يتعادل مع ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق إنتر ميلان الإيطالي مع ريال سوسيداد الإسباني، بنتيجة 1-1، في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



وجاء الهدف لصالح ريال سوسييداد عن طريق برايس منديز في الدقيقة 4.

وجاء هدف إنتر ميلان عن طريق مارتينيز في الدقيقة 87.



وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بينامين بافارد – ستيفان دي فري – اليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيوكولو باريلا – كريستيان أصلاني – هنريك مختياريان – كارلوس أوجوستو

خط الهجوم: ماركو أرناتوفيتش – لاوتارو مارتينيز.