عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق طبي ببرج العرب بالإسكندرية ينجح في استئصال ورم دقيق في المخ

اشعة لمريض بورم في
اشعة لمريض بورم في المخ

نجحت مستشفى برج العرب بقيادة دكتور وليد مختار مدير المستشفى في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم في المخ وذلك تحت رعاية الدكتورة أميره طهيو  وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وبإشراف الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي.

جاءت المريضة لعيادة المخ و الأعصاب بالمستشفى تعاني من بعض الاضطرابات العصبية و بعد اجراء الكشف و الفحوصات اللازمة ، تم اكتشاف وجود ورم في المخ يؤثر على الوظائف العصبية، و بالفعل تم التجهيز لدخول العمليات يوم الاثنين الماضي لاستئصال الورم، وترقد المريضة بحالة جيدة الآن و في تحسن ملحوظ.


وقد شارك في إجراء العملية بتناغم مثمر كلاً من الدكتور أحمد الرحماني اخصائي جراحة المخ و الأعصاب، ودكتورة نورهان مشالي اخصائي التخدير، وفريق متميز من تمريض العمليات، ميس صفاء أبو حلاوة، وميس راوية عوضي، وميس نجفة حشاد، وميس منى رجب، وميس ميرفت محمد، وبإشراف ميس نجوى فؤاد رئيسة التمريض بالمستشفى.

إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات شرقي الإسكندرية

تفاصيل افتتاح مكتبة الإسكندرية احتفالية العلوم للعام الـ 17 على التوالي

و يتقدم الدكتور وليد مختار مدير المستشفى بالشكر و التقدير للطاقم الطبي القائم على العملية لما بذلوه من جهد لإنقاذ حياة المريضة..


من جهتها، أعربت الدكتورة أميرة طهيو عن فخرها بفريق العمل و روح التعاون وأشادت بالتنسيق المثمر بين رؤساء الأقسام و الهيئة الطبية و الإدارية والذي أتى ثماره في انقاذ حياة المريضة.
و وجهت الشكر للطاقم الطبي و الإداري و طاقم التمريض و جميع العاملين بالمستشفى و في انتظار المزيد من قصص النجاح.  

وجدير بالذكر أن مستشفى برج العرب قامت في الفترة الأخيرة بإجراء العديد من عمليات جراحات المخ و الأعصاب الدقيقة لكبار السن و الأطفال حتى عمر أيام بالإضافة إلى ٤ جراحات استئصال أورام بالمخ و التي تحتاج لمهارة و دقة عالية و ذلك ما يتميز به فريق عمل قسم المخ و الأعصاب بالمستشفى.
 

الاسكندرية الاضطرابات العصبية استئصال الورم إجراء العملية احتفالية العلوم الطب العلاجي التمريض الاضطرابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

تفاصيل جديدة بشأن خناقة الشناوي مع محمد عبدالمنعم بعد مباراة المصري

ترشيحاتنا

عمرو الدردير يعلن عن خبر غير سار للزمالك في مباراة بيراميدز

الزمالك يعلن عن زي الفريق الرسمي للموسم الجديد .. فيديو

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

محمد بن سلمان: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

عرض على iphone 11 جديد بـ 12 ألف جنيه فقط

زلزال مدمر بمصر .. أول رد رسمي من البحوث الفلكية بشأن توقعات العالم الهولندي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أصبحت شابة .. لينا أحمد الفيشاوي تظهر بعد حلاقة شعرها زيرو

إطلالة جريئة .. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ