فريق طبي ببرج العرب بالإسكندرية ينجح في استئصال ورم دقيق في المخ

نجحت مستشفى برج العرب بقيادة دكتور وليد مختار مدير المستشفى في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم في المخ وذلك تحت رعاية الدكتورة أميره طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وبإشراف الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي.

جاءت المريضة لعيادة المخ و الأعصاب بالمستشفى تعاني من بعض الاضطرابات العصبية و بعد اجراء الكشف و الفحوصات اللازمة ، تم اكتشاف وجود ورم في المخ يؤثر على الوظائف العصبية، و بالفعل تم التجهيز لدخول العمليات يوم الاثنين الماضي لاستئصال الورم، وترقد المريضة بحالة جيدة الآن و في تحسن ملحوظ.



وقد شارك في إجراء العملية بتناغم مثمر كلاً من الدكتور أحمد الرحماني اخصائي جراحة المخ و الأعصاب، ودكتورة نورهان مشالي اخصائي التخدير، وفريق متميز من تمريض العمليات، ميس صفاء أبو حلاوة، وميس راوية عوضي، وميس نجفة حشاد، وميس منى رجب، وميس ميرفت محمد، وبإشراف ميس نجوى فؤاد رئيسة التمريض بالمستشفى.

و يتقدم الدكتور وليد مختار مدير المستشفى بالشكر و التقدير للطاقم الطبي القائم على العملية لما بذلوه من جهد لإنقاذ حياة المريضة..



من جهتها، أعربت الدكتورة أميرة طهيو عن فخرها بفريق العمل و روح التعاون وأشادت بالتنسيق المثمر بين رؤساء الأقسام و الهيئة الطبية و الإدارية والذي أتى ثماره في انقاذ حياة المريضة.

و وجهت الشكر للطاقم الطبي و الإداري و طاقم التمريض و جميع العاملين بالمستشفى و في انتظار المزيد من قصص النجاح.

وجدير بالذكر أن مستشفى برج العرب قامت في الفترة الأخيرة بإجراء العديد من عمليات جراحات المخ و الأعصاب الدقيقة لكبار السن و الأطفال حتى عمر أيام بالإضافة إلى ٤ جراحات استئصال أورام بالمخ و التي تحتاج لمهارة و دقة عالية و ذلك ما يتميز به فريق عمل قسم المخ و الأعصاب بالمستشفى.

