لماذا تتحرك الغيوم في السماء؟ سبب غريب سيدهشك

سبب حركة الغيوم، تصدر هذا السؤال مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة إذا كنا نرى الغيوم تغير مكانها بسبب حركة الغيوم أم أنه بسبب دوران الأرض حول نفسها.

أوضحت الدراسات العلمية، أن الرياح تقوم بتحريك الغيوم في السماء، حيث يتم نقل القطرات المائية أو البلورات الثلجية المعلقة في الهواء بواسطة قوة الرياح.

تتأثر حركة الرياح بالاختلافات في الضغط الجوي وتأثير دوران الأرض.

تأثير كوريوليس

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يرجع تأثير دوران الأرض على حركة الغيوم الضعيف نسبيًا، إلى تأثير كوريوليس، وهي ظاهرة تحدث بسبب دوران الأرض.

تؤدي ظاهرة كوريوليس إلى انحراف الأجسام المتحركة إلى اليمين في نصف الكرة الشمالي وإلى اليسار في النصف الجنوبي، وبالتالي، يؤثر تأثير كوريوليس على حركة الرياح وحركة السحب.

في نصف الكرة الشمالي من الأرض، تنحدر الرياح من القطب الشمالي نحو الاستواء، ونتيجة لتأثير كوريوليس، تنحرف الرياح إلى اليمين وتهب من الغرب إلى الشرق.

بالمقابل، في نصف الكرة الجنوبي، تنحدر الرياح من القطب الجنوبي نحو الاستواء، ونتيجة لتأثير كوريوليس، تنحرف الرياح إلى اليسار وتهب من الشرق إلى الغرب.

ومع ذلك، عند خط الاستواء، لا يكون تأثير دوران الأرض بارزًا على اتجاه الرياح، وهذا يعني أن حركة الرياح والسحب في تلك المناطق قد تكون أكثر ترابطًا مع الاختلافات في الضغط الجوي والعوامل المحلية الأخرى.

حركة السحب والغيوم

وتؤثر حركة السحب وتغير مواقعها بسبب عدة عوامل، بما في ذلك تأثير كوريوليس الناجم عن دوران الأرض وحركة الرياح.

في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، تميل السحب إلى التحرك من الغرب إلى الشرق بسبب تأثير كوريوليس.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن تأثير كوريوليس ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على حركة السحب، فالرياح تلعب دورًا أساسيًا في تحديد كيفية تحرك السحب.

تتفاوت سرعة حركة السحب بناءً على سرعة الرياح واتجاهها.

في الأيام الهادئة وعندما تكون الرياح ضعيفة، يمكن للسحب أن تتحرك بسرعة بضعة كيلومترات في الساعة فقط.

ومع ذلك، في حالة العواصف القوية، يمكن للسحب أن تتحرك بسرعة تزيد على 100 كيلومتر في الساعة.