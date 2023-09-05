إزاي تتمرن السحب العالي لعضلة الظهر بطريقة صحيحة.. تعالوا نشوف

الجيم هو أحد الأماكن الشائعة التي يلجأ إليها الأشخاص لممارسة التمارين الرياضية وتحسين اللياقة البدنية، ومن أجل الاستفادة القصوى من وقتهم في الجيم، يحتاج الأفراد إلى وضع جداول تمارين صحيحة ومتوازنة.

في البداية قال كابتن احمد حنفي مدرب لياقة بدنية في احد صالات الجيم تمرينة "الارن اسبرت" يكون تمريناتها من يومين الي ثلاث ايام في الاسبوع ويكون اليوم الاول تمرين "السحب العالي لعضلة الظهر" ثم تمرين "الجيست".

واوضح حنفي ان يوجد أخطاء كثيرة في تمرين السحب العالي من مرجحة الظهر أثناء التمرين والطريقة الصحية هي يتم سحب الظهر للاخر ثم السحب علي الذقن ويتم الطلوع والنزول ببطء، ويجب السحب للاخر لعمل تطويل للعضله.

واضاف كابتن احمد حنفي ننتقل للتمرين الثاني في اليوم الاول لتمرين "الارن اسبرت" وهو تمرين السحب الأرضي ضيق يجب ان يكون الظهر مفرود بزاوية 90 درجة وأثناء الركبة بشكل بسيط ويتم السحب في اتجاه البطنمع رفع الرئس للاعلي ويجب ان يكون السحب ببطء.

ثم نبدأ بعد ذلك في تمرين " الجيست" لمعرفة التمرينات الصحيحة يجب مشاهدة الفيديو .



