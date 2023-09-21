وفاة شاب في حادث سير بالشرقية

لقي شاب فى العقد الثانى من العمر مصرعه إثر حادث سير سيارة وعلى إثرها تم نقله الى المستشفى فى حالة خطرة أمس ولفظ أنفاسه الأخيرة ، مساء الأربعاء، بالمستشفى .



تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا باستقبال مستشفى ابو كبير المركزى، شاب فى العقد الثانى من العمر فى حالة خطرة، على الفور قامت المستشفي بنقلة الى مستشفى جامعة الزقازيق بسبب خطورة حالته الصحية، ولكن توفي بالمستشفى.

وباجراء المعاينة الأولية تبين ان الشاب يدعي عاطف أ مقيم بقرية سنتريس بمركز ومدينة أبو كبير وأنه اثناء استقلال الشاب سيارة اختلت عجلت القيادة مما أدى إلى اصطدام السيارة بأخرى مما إدى إلى إصابته بإصابات بالغة وعلى إثر تلك الإصابات تم نقله لمستشفى أبو كبير والتى أمرت بتحويل الشاب الى مستشفى الجامعة لخطورة إصابته، وتوفى مساء الاربعاء بمستشفي جامعة الزقازيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.