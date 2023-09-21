ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

تحدث الملحن محمد يحيى، خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري، عن رأيه في أغاني الراب، لاسيما الفنان أحمد مكي ومغني الراب ويجز.

وقال الملحن محمد يحيى: «الراب فيه حاجات كويسة وفيه مزيكا كويسة وحاجات فيها أفكار فعلا حلوة قوي .. وما أقدرش أهاجمها بالعكس ده ذوق».

وحول مغني الراب ويجز، تابع محمد يحيى: «أول ما بدأ بصراحة أنا ما ركزتش معاه خالص غير في أغنية البخت بأمانة لأن هو عمل اللي إحنا بنعمله ولفت انتباهي لما عمل جملة احنا بنعملها.. وهو إعجازه في الكلام والفوناتكس بتاعه ورص الكلام ورا بعض.. والراب هو إن انا أقدر أقول الكلام بسرعة».

واستطرد محمد يحيى، قائلا: «الحقيقي اللي في مصر بيعمل راب بجد هو أحمد مكي.. لأنه بيكتب الكلام فهو الشاعر وهو اللي عامل الفوناتكس بتاع الكلام بالسرعة بالتقطيع ده في المسافة دي من المازورة الموسيقية .. ده اعجازه بالنسبالي.. إنما الحاجات التانية اللي هي مثلا باظت خالص فأي حد يقدر يقولها ما فيهاش اعجاز».

واستكمل محمد يحيى: «ويجز اعجازه في مشروعه إن هو قدر نفسه براند وبراند كبير.. لكن هو هيكمل أو لأ دي بقى بترجع له هو.. والحفلات لا تعنيني لأن مثلا عمرو دياب كان بيعمل حفلات في العجمي من أربعين سنة وكانت قالبة الدنيا والناس فاكرة أغانيه في الحفلات دي بس زي شوقنا أكتر».

وأضاف محمد يحيى: «حمزة نمرة بيطلع لابس قميص عادي جدا بس مزيكته ناجحة.. لكن لو المطرب عامل ابهار في شكله وفي الشعر وفي اللبس ده بكرة مش هيبقى موضة وهتطلع موضة تانية.. والأغنية هي اللي بتحكم.. ونجاح ويجز مرتبط بالأغاني المبهرة اللي هيقدمها.. إنما بعد 10 سنين ممكن يطلع واحد زيه وأجمد منه ويبهرك ويتحط في مقارنة معاه.. ده بالنسبالي الموضوع وده تقييمي .. وعلى فكرة مش بهاجم ويجز».

الملحن محمد يحيى في ضيافة “صدى البلد”

وحلّ الملحن محمد يحيى ضيفًا على موقع “صدى البلد” الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لا سيما أغنية “العقد” لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرًا.

وخلال الندوة، تحدث محمد يحيى عن كواليس التحضير لـ أغنية “العقد”، لـ إليسا، ورد فعله على أزمة مشكلة الحقوق بالأغنية، وفجر مفاجأة في هذا الشأن.

وتحدث أيضا محمد يحيى عن كواليس أغنية “السخان” لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال، التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

محمد يحيى والهضبة عمرو دياب

وتطرق محمد يحيى إلى بداية تعامله مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الجديدة، وتعاونهما في العديد من الأغاني الناجحة، وكيف طور من شكل الأغنية معه.

وتطرق محمد يحيى إلى مواقف حدثت له مع عمرو دياب، وشخصية الهضبة، وكيف يختار أغانيه.

محمد يحيى وبدايته

وتحدّث محمد يحيى عن بداية مشواره الفني وأول أعماله مع المطرب الكبير وليد توفيق، وأول أجر حصل عليه مقابل أغنية.

كما تطرق محمد يحيى إلى مشكلة حقوق المؤلف وردة فعله على سرقة ألحانه في أغانٍ أخرى.

وسيقوم موقع “صدى البلد” الإخباري، فيما يلي بنشر ندوة الملحن محمد يحيى، تباعا على القناة الرسمية للموقع عبر “يوتيوب”، والموقع الإلكتروني.