كانت تستعد لصلاة العشاء.. الجار ينهي حياة "الحاجة زغلولة" أثناء انقطاع الكهرباء

‏كانت الحاجة زغلولة تستعد لصلاة العشاء لكن أحد الجيران كان يراقبها لينفذ مخططه بإنهاء حياتها وسرقة مشغولاتها الذهبية مستغلا انقطاع التيار الكهربائي باوسيم، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

وتابعت ‏ابنة الحاج زغلولة أن والدتها سيدة مسنة تعيش وحدها، مضيفة أنها معتادة على الذهاب إليها يوميا وعندما وصلت يوم الحادث وجدت والدتها على الأرض ولديها كدمات بعينها ورأسها.

‏وأضاف التقرير أن الأبنة لم تتوقع أن تكون والدتها قد قتلت لكن بعد ذلك عرفت الحقيقة بعدما توصل فريق المباحث إلى الجاني وهو جارها من نفذ الجريمة وقام بسرقة مشغولاتها الذهبية التي كانت بقيمة 200 ألف جنيه.