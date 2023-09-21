وكيل صحة القليوبية: إنشاء مركزين لصرف الألبان العلاجية للأطفال

أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية على أن توفير أكياس الدم بفصائله المختلفة مسئولية إدارة الطوارئ بالمديرية، وليست مسئولية المريض.



جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده وكيل الوزارة مع قيادات المديرية ومديرى الطوارئ.

كما أكد وكيل الوزارة علي الانضباط الإداري بجميع المنشآت الصحية ومحاولة تحقيق الاستفادة القصوى من القوى البشرية الموجودة بمختلف المنشآت الصحية.



ووجه الدكتور حمودة ضرورة الصيانة الدورية للأجهزة، وعمل حصر أسبوعي بالأجهزة المعطلة سواء كانت طبية او غير طبية، ومحاولة إيجاد عقود صيانة فورية لها للتغلب على أي أعطال.



كما أكد على ضرورة إنشاء مركزين لصرف الألبان العلاجية للأطفال على مستوى المحافظة وضرورة تنشيط أعمال الترصد والإبلاغ والتسجيل الفوري لحالات الأمراض المعدية.



كما أكد، علي إدارة الحميات بسرعة الانتهاء من تلافي أي ملاحظات بمستشفى حميات بنها بحد أقصي 72 ساعة، وكذلك سرعة إيجاد حلول فورية وعمل صيانة للأجهزة المعطلة سواء كانت طبية أو غير طبية.



وأكد، علي ضرورة تواجد 5 منشآت صحية علي الأقل داخل إدارة بنها ترقي لدرجة التسجيل بهيئة الاعتماد، ومحاولة التغلب على أي معوقات داخل هذه الأماكن، والعمل على تحسين موارد صناديق الإدارة من خلال فتح خدمات إضافية للمواطنين، وتفعيل العيادات المسائية.