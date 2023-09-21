عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية: إنشاء مركزين لصرف الألبان العلاجية للأطفال

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد  الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية على أن توفير أكياس الدم بفصائله المختلفة مسئولية إدارة الطوارئ بالمديرية، وليست مسئولية المريض.


جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده وكيل الوزارة مع قيادات المديرية ومديرى الطوارئ.

txt

الجيزاوي: أتوجه بالشكر للقيادة السياسية على ثقتها في تعييني رئيسا لجامعة بنها

txt

محافظ القليوبية: خطة متكاملة للتدخلات الطارئة واستعدادات المحافظة لمواجهة موسم الأمطار

كما أكد وكيل الوزارة علي الانضباط الإداري بجميع المنشآت الصحية ومحاولة تحقيق الاستفادة القصوى من القوى البشرية الموجودة بمختلف المنشآت الصحية.


ووجه الدكتور حمودة ضرورة الصيانة الدورية للأجهزة، وعمل حصر أسبوعي بالأجهزة المعطلة سواء كانت طبية او غير طبية، ومحاولة إيجاد عقود صيانة فورية لها للتغلب على أي أعطال.


كما أكد على ضرورة إنشاء مركزين لصرف الألبان العلاجية للأطفال على مستوى المحافظة وضرورة تنشيط أعمال الترصد والإبلاغ والتسجيل الفوري لحالات الأمراض المعدية.


كما أكد، علي إدارة الحميات بسرعة الانتهاء من تلافي أي ملاحظات بمستشفى حميات بنها بحد أقصي 72 ساعة، وكذلك سرعة إيجاد حلول فورية وعمل صيانة للأجهزة المعطلة سواء كانت طبية أو غير طبية.


وأكد، علي ضرورة تواجد 5 منشآت صحية علي الأقل داخل إدارة بنها ترقي لدرجة التسجيل بهيئة الاعتماد، ومحاولة التغلب على أي معوقات داخل هذه الأماكن، والعمل على تحسين موارد صناديق الإدارة من خلال فتح خدمات إضافية للمواطنين، وتفعيل العيادات المسائية.

القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الانضباط الإداري إدارة الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

بعد وصول البصل لـ35 جنيها.. قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السلع فورًا

الموافقة على قرض "مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية"

مفاجأة فى صرف معاشات أكتوبر.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

الجيزاوي: أتوجه بالشكر للقيادة السياسية على ثقتها في تعييني رئيسا لجامعة بنها

محافظ القليوبية: خطة متكاملة للتدخلات الطارئة واستعدادات المحافظة لمواجهة موسم الأمطار

ننشر استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال العام الدراسي الجديد

محافظ القليوبية: حصر الأراضي المتعدي عليها وإزالة المخالفات

ترشيحاتنا

أوعى تشتري iPhone 14 .. لهذه الأسباب الخطيرة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدرسة بنات فلسطينية

قرار حكومي السبب.. انهيار في أسعار الذهب | الحق اشتري شبكتك

حياة كريمة بالإسماعيلية: الأهالي سعداء بمبادرة «أنت الحياة».. وغدا آخر يوم

رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي

تعرضت لابتزاز من منتج شهير.. وائل علاء يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي هو مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ