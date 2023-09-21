كاتب صحفي: قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات أسعدت المصريين

‏ قال الكاتب الصحفي، زكي القاضي، أن الحكومة تتابع تنفيذ ما صدر من توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات خلال زيارته لمحافظة ‏بني سويف، وقراراته قد أسعدت المصريين للغاية وتضمنت هذه القرارات العديد من النقاط الرئيسية منها العمل على رفع المستوى المعيشي للموظفين وتوجيهات للقطاع الخاص بتطبيق أمور في هذا الشأن.

‏وأضاف ‏خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الحكومة تتابع تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الصادرة في هذا الإطار، مضيفا أن الداخل المصري متأثر بظروف اقتصادية عالمية بسبب أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وأن الوضع الاقتصادي معقد للغاية في أزمة الطاقة والغذاء ويؤثر على العديد من الدول الكبيرة.