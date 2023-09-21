عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد استغاثتها.. الأمن يضبط شخصا شهر بطليقته ونشر صورها على الإنترنت

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" تضمن حوار صحفي مع سيدة (مقيمة بمحافظة البحيرة) استغاثت خلاله من قيام طليقها بالتعدي عليها بالضرب وتهديدها بإلحاق الضرر بها عقب مُطالبتها بحقوقها الشرعية، وصدور أحكام قضائية ضده لقيامه بتصويرها دون علمها أثناء زواجهما ونشر صوراً لها والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفصالهما.

 بالفحص تبين أن المشكو فى حقه المذكور محكوم عليه فى قضيتين "جنح إقتصادية " لصالح الشاكية والخاصين بالتعدى عليها والتشهير بها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط المشكو فى حقه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

الأجهزة الامنية البحيرة الانترنت حوار صحفي محافظة البحيرة مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

منعطف خطير| الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا.. أفيس يتنصل.. وإجراء جديد من نجم الأهلي

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

لأول مرة في عهد فيتوريا.. منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا

ترشيحاتنا

مدبولي: مشروع التجلي الأعظم مصدر خير لسانت كاترين

التهرب الضريبي.. السجن لخمس مدراء شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية

السيسي يوجه بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي

بسبب مهاجرين من المكسيك.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية تكساس بالولايات المتحدة

حملة للمصريين في الخارج لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

‏الرئيس السيسي يجتمع مع وزير العدل للاطلاع على جهود تطوير منظومة التقاضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ