بعد استغاثتها.. الأمن يضبط شخصا شهر بطليقته ونشر صورها على الإنترنت

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" تضمن حوار صحفي مع سيدة (مقيمة بمحافظة البحيرة) استغاثت خلاله من قيام طليقها بالتعدي عليها بالضرب وتهديدها بإلحاق الضرر بها عقب مُطالبتها بحقوقها الشرعية، وصدور أحكام قضائية ضده لقيامه بتصويرها دون علمها أثناء زواجهما ونشر صوراً لها والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفصالهما.

بالفحص تبين أن المشكو فى حقه المذكور محكوم عليه فى قضيتين "جنح إقتصادية " لصالح الشاكية والخاصين بالتعدى عليها والتشهير بها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط المشكو فى حقه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.