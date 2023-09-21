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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع دخول الخريف.. استشاري يكشف أسباب الاكتئاب الموسمي

الاكتئاب الموسمي
الاكتئاب الموسمي

قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن هناك نوعا من الاكتئاب يطلق عليه الاكتئاب الموسمي، ويكون مرتبط بفصول معينة ويختلف الأمر من شخص لآخر، مشيرا إلى أن الغالبية من المواطنين يصابون بنوع من اعتلال المزاج مع دخول فصل الخريف، والشتاء.

وأضاف  الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذا الاكتئاب يحدث لعدة أسباب، ومنها نقص مدة طول النهار وهو ما يؤدي إلى نقص إفراز مادة في المخ مسئولة عن المزاج، موضحا أن الإصابة به ليس وراثيا ولكنه مرتبط بشق جيني.

وتابع  الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن العزلة في فصلي الخريف والشتاء من أسباب زيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب، ومن علامات الإصابة بهذا الاكتئاب الشعور بالوهن وفقدان الشغف والرغبة في النوم وزيادة الرغبة في تناول المأكولات وخاصة السكرية، ناصحا صاحبيه  بالمشي لمدة تصل إلى 35 دقيقة، والتعرض لضوء الشمس، واستخدام السلم في الصعود.

الدكتور هشام رامي الطب النفسي الإكتئاب الاكتئاب الموسمي فصل الخريف

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