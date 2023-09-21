بسبب سرقة غطاء بالوعة.. مقتل سائق على يد 3 لصوص بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) بقيام (3 أشخاص) مجهولين بالتعدى بالضرب على نجله (سائق مركبة "تروسيكل" له معلومات جنائية) حال سيره بالتروسيكل خاصته "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بأنهم حال سيرهم بدائرة القسم بمركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهم بغرض سرقة بعض أغطية بالوعات الصرف الصحى تصادف لهم قيام المجنى عليه بسرقة إحدى الأغطية فإختمر فـى ذهنهم فكرة الإستيلاء على الغطاء منه ، فقاموا بإفتعال مشاجرة معه وحال مقاومته تعدى عليه أحدهم بقطعة حديدية فأحدث إصابته التى أودت بحياته وقاموا بالاستيلاء على غطاء البالوعة ولاذوا بالهرب وقاموا ببيع الغطاء لعميلتهم سيئة النية (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة) تم ضبطها والغطاء المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.