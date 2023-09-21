استعدادا للعام الدراسي.. تنفيذ خطة صيانة لمدارس قنا بـ 87 مليون جنيه

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، إن أعمال النظافة والتجهيز والتشجير تجرى على قدم وساق لتجميل 2141 مدرسة تتأهب لاستقبال 854100 طالب من مختلف الصفوف الدراسية بجميع مراحل التعليم مع بداية العام الدراسي 2023 /2024.

وأوضح “السيد”، أن التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بقنا تحت متابعة وتوجيه محافظ الإقليم، أسفر عن تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ ٦ مدارس بقيمة 70 مليون جنيه، كما أن خطة الصيانة العاجلة والبسيطة بالمدارس، نجحت في إتمام بعض المهام الضرورية بمبلغ 16 مليون جنيه، إضافة إلى طرح 2 سور من أسوار المدارس.

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، موقف استلام وتسليم الكتاب الدراسية بالمخازن وخطة التوجيهات المختلفة ومديري إدارات التنسيق للمرحلة الابتدائية والإعدادية والفني والخدمات بشأن تطبيق النصاب القانوني للحصص والعجز والزيادة بما يتوافق مع المستوى الوظيفي، مطالباً بإعداد قاعدة بيانات مستحدثة للمعلمين مدعمة بصحف البيانات، مراعاة التناوب فى حركة الندب لدعم المدارس التي تعاني من عجز.

وشدد على تكثيف عمل مديري عموم الإدارات التعليمية، برفقة قوافل المتابعة، وموجهي العموم وتسجيل كل الايجابيات والسلبيات التي ترصد بدقة وحيادية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بتعميم الكتاب الوزاري رقم 30 والمعني بوجوب التزام وتفعيل إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس وكذلك كافة الكتب الوزارية التى تؤكد ضوابط العام الدراسي الجديد والحرص على تأمين الطلاب والمعلمين وانضباطهم.



