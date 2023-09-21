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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل "يس و طه" من أسماء النبي.. أمين الإفتاء يجيب

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن أقوال المفسرين في قول الله تعالى: طه و يس، أنها ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي حروف مقطعة تعني حرف الطاء و حرف الهاء في طه، والياء والسين في يس.

وأوضح«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل طه ويس من أسماء النبي ؟ أنها مثل الحروف المقطعة المذكورة في مطالع بعض بعض السور مثل البقرة"ألم" ومريم"كهيعص" والدخان"حم".

وأشار إلى أن هناك رأيا يقول إن يس و طه من أسماء النبي، مؤكدا أنه رأي ضعيف؛ وأن رأي المحققين فيها أنها حروف مقطعة وليست أسماء.

خطأ شائع في الصلاة على النبي


كان الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، قد أوضح خطئا شائعا يقع فيه البعض في الصلاة على النبي محمد.

وأوضح«عويضة» ردا على سؤال: أيهما أصح صل الله عليه وسلم أم صلى الله عليه وسلم ؟ أن هذا السؤال يتعلق باللغة العربية وقواعدها، مشيرا إلى أن "صل" المذكورة في الصلاة على النبي، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة.

وأضاف أن الفعل الأمر يبنى على يجزم به فعله المضارع عند دخول أحد الجوازم عليه، لافتا إلى أن الفعل "صل" مضارعه: "يصلي"، وعند دخول "لم" الجازمة فإنه يصبح: لم يصل أو لم تصل.


وأكمل الشيخ عويضة عثمان أن الأمر يختلف عند الصلاة على النبي ب: صلى الله عليه وسلم، موضحا أن الفعل هنا ليس مضارعا مجزوما بحرف من حروف الجزم، أو أمرا مبنيا على حذف حرف العلة ولكنه فعل ماضي، ولذلك فإن اللغة تقول على أنه يبقى هكذا بدون حذف حرف العلة.
 

دار الإفتاء الصلاة على النبي

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