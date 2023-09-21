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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان دورة القيادة التكتيكية والتدريب آمون - 23

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

شاركت القوات الجوية الفرنسية لأول مرة فى فعاليات دورة القيادة التكتيكية "TLP" والتى تم عقدها بين الجانبين المصرى والفرنسى على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية.

القوات الجوية

وإشتملت الدورة على عقد محاضرات للتخطيط والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة ، بالإضافة إلى تنفيذ طلعات جوية مشتركة بهدف توحيد إسلوب التخطيط وتطوير التكتيكات الجوية وفق أحدث التطورات فى علوم الطيران لتأهيل قائد مهمة قادر على قيادة تحالف لعدة جنسيات وطرازات طائرات مختلفة من خلال إتباع الأسس العلمية القتالية المتطورة لإنجاز المهام المكلف بها بكفاءة واقتدار.

وعلى هامش فعاليات دورة القيادة التكتيكية (TLP) نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب الجوى المشترك "آمون -23" والذى إشتمل على عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم
وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث.

كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من القوات الجوية المصرية والفرنسية بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات خلال تنفيذ المهام المكلفين بها.

وعكس التدريب بين القوات الجوية المصرية والفرنسية مدى ماوصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقى وإحترافية عالية بما يبرز مدى ماتمتلكه القوات الجوية المصرية والفرنسية من إمكانيات بشرية وفنية متطورة تؤهلها للعمل المشترك تحت مختلف الظروف.

القوات الجوية المصرية والفرنسية 

يأتى ذلك فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية  كما يأتي ذلك فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.

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