سيتي سكيب 2023 .. حدوتة عقارية مصرية .. فيديو

يستمر معرض سيتى سكيب 2023 فى استقبال زوّاره اليوم الجمعة، اليوم الثانى للمعرض العقارى الشهير.



وانطلقت أمس الخميس أولى فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس Informa Markets، الرائدة عالمياً في تنظيم المعارض، ويستمر حتى 23 سبتمبر بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة.

ويشارك في المعرض 2023 أكثر من 70 عارضاً، ويضم عددًا كبيرًا من المشروعات العقارية ذات التصاميم المعمارية العالمية الحديثة.. ويقدم المعرض فرصة للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال العقارات بين كل المهتمين بذلك القطاع الاستراتيجي، بما يُسهم في رسم مستقبل خريطة العقارات في مصر، ويعمل على تحفيز فرص الاستثمار محلياً وعالمياً.