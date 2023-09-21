عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبناء القوات المسلحة يحققون إنجازات جديدة تضاف إلى سجلات الرياضة بمختلف الألعاب

العقيد محمد أبو ستيت
العقيد محمد أبو ستيت

استمرارًا للنجاحات التى يحققها أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية فى إطار الاهتمام والرعاية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة حتى يتمكنوا من رفع العلم المصرى عاليًا خفاقًا بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها.

حقق اللاعب عمر السيد العوضى لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية فى مسابقات وزن 71 كجم بعد مشاركته ضمن قوام المنتخب القومى للملاكمة ببطولة أفريقيا التى نظمت فعالياتها بمدينة داكار السنغالية بمشاركة 280 لاعب ولاعبة مثلوا 40 دولة.

ونجح اللاعب بذلك الإنجاز فى حجز بطاقة التأهل المباشر لأوليمبياد باريس 2024 ليصبح رابع لاعب يتأهل للأوليمبياد من أبناء المؤسسات الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة.

كما نجح أبناء المؤسسة الرياضية العسكرية فى تحقيق نتائج متميزة خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب القومى ببطولة العالم لرفع الأثقال التى نظمت فعالياتها بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة مثلوا 170 دولة.

وحقق اللاعب كريم إبراهيم أبو كحلة لاعب نادى طلائع الجيش المركز الأول وحصد 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية فى مسابقات وزن 96 كجم.

كما نجحت اللاعبة سارة سمير لاعبة نادى المؤسسة الرياضية بالإسماعيلية فى تحقيق المركز الأول وحصد 3 ميدالية ذهبية فى مسابقات وزن 76 كجم بالبطولة ذاتها لتزاد بهذه المراكز المتقدمة فرص تأهلهم إلى أوليمبياد باريس 2024 .

جهاز الرياضة للقوات المسلحة 

وكان فى استقبال اللاعبين فور وصولهم إلى أرض الوطن وفد رسمى من جهاز الرياضة للقوات المسلحة إحتفاءًا بما حققوه من نتائج متميزة.

العقيد محمد عبده أبو ستيت

وفى سياق متصل حقق العقيد محمد عبده أبو ستيت المركز الأول ببطولة المحترفين للفنون القتالية IFA والتى أقيمت فعالياتها بمدينة دهب ضمن أنشطة مهرجان "سيناء عاصمة السلام" وذلك بعد فوزه على الروسى كوستانتين ترينر بطل العالم فى رياضة الكومباكت سامبو الروسيه العنيفة.

وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لأبنائها من الأبطال الرياضيين بعد قدرتهم على التفوق وتحقيق المراكز المرموقة بكافة البطولات التى شاركوا بها.

مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على رفع العلم المصرى خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية.

IMG_5244
IMG_5244
IMG_5243
IMG_5243
IMG_5242
IMG_5242
IMG_5241
IMG_5241
IMG_5240
IMG_5240
IMG_5239
IMG_5239
IMG_5238
IMG_5238
IMG_5237
IMG_5237
جهاز الرياضة للقوات المسلحة طلائع الجيش القوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة أوليمبياد باريس العقيد محمد عبده أبو ستيت مدينة دهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

ترشيحاتنا

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. والأرصاد تزف بشرى سارة|أخبار التوك شو

رسميًا.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي| مستند

فاروق جعفر: نفسي أعمل حضانة فى الزمالك

فى الأهلى ومصر.. الهيئة تكشف ضوابط التبرعات للمرشحين لرئاسة الجمهورية

دعاء المولد النبوي.. أدعية تفتح لك الأبواب المغلقة اغتنمها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة أب لطفلين.. دعوى قضائية ضد جوجل بسبب خرائطها في أمريكا

أثارت ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد صور حفل زفاف طفلة مسلسل «الكبير أوي»

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ