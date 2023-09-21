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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوتين بالتعاون مع الشباب والرياضة وعمال مصر

قوات الدفاع الشعبي
قوات الدفاع الشعبي والعسكري

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوتين تثقيفيتين بالمركز الأوليمبى بالمعادى ومسرح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع كلاً من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري

وشهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف الارتقاء بمستوى المعرفة لدى مختلف القطاعات من أبناء الشعب المصرى العظيم.

وألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الندوة الأولى كلمة وجه خلالها التحية للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود لتنمية الوعى الوطنى لدى أبناء الشـعب المصرى ، كذلك الدور الوطنى الذى يقوم به القوات المسلحة لحماية حدود الدولة والتضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

مشيراً إلى أهمية عقد تلك الندوات لتعريف الشباب المصرى بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى، بالإضافة إلى جهودها فى إستكمال مسيرة التنمية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

كما ألقى محمد جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الندوة الثانية كلمة أشار خلالها إلى التقدير لجهود القوات المسلحة المبذولة فى دعم ركائز الأمن القومى المصرى ، ودورها فى التعاون مع كافة الوزارات لإنجاز المشروعات القومية وفق رؤية الدولة المصرية.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري 

كما ألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوتين كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر
رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيرًا إلى أهمية توعية أبناء الشعب المصرى العظيم بحجم التحديات الحالية ومدى إرتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما تم خلال الندوتين تكريم عدد من أسر الشهداء، والختام بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري القوات المسلحة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وزارة الشباب والرياضة تنمية الوعي وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر

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