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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيضات 30%.. محافظ الجيزة يفتتح 3 معارض أهلا مدارس

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ٣ معارض "أهلا مدارس" بأحياء العمرانية وإمبابة ومركز البدرشين لتوفير الادوات والمستلزمات المدرسية والمواد الغذائية بتخفيضات تصل إلى ٣٠ %.

وأكد محافظ الجيزة على حرص المحافظة التوسع في إقامة المعارض السلعية بالتعاون مع الجهات المعنية يأتي في إطار دورها الهام لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء مشيرا إلى أن المعارض مستمرة حتى بداية العام الدراسي الجديد لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين لافتاً إلى أنه تم افتتاح معرض فيصل منذ ايام على مساحة 2000م وجارى التوسع فى إنشاء المعارض لتغطية كافة قطاعات المحافظة.

وأضاف محافظ الجيزة أن المعارض تضم كافة احتياجات الطلاب من مستلزمات مدرسية، وملابس، وشنط، وأحذية بالإضافة إلى السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين  30%  و50%على كافة المعروضات .

شملت افتتاحات محافظ الجيزة ٣ معارض بنهاية شارع  مشتشفي الصدر بالقرب من قسم العمرانية ، وبشارع المطار بحي إمبابة ، وبشارع عمرو بن العاص بجوار بنك مصر بمركز ومدينة البدرشين .

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية لإقامة هذه المعارض بأحياء و مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين  وتوفير المستلزمات والاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات.
ووجه راشد خلال تفقده للمعارض مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على العارضين وتسكين مفتش تموينى لمتابعة سير عمل المعارض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وإنخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق. 
رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد و اسامه الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة و وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء احياء العمرانية والطالبية وامبابة ورئيس مركز ومدينة البدرشين ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي .

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