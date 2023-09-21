تموين الإسكندرية تشن حملات رقابية على الأسواق والمحلات

شنت إدارة تموين العامرية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحلات.



وذكرت المديرية - في بيان اليوم- أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد 3 محلات تعمل بدون ترخيص، لتصنيع حلوى المولد من مواد مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و تم التحفظ على عدد 1110 علب سجائر مختلفة الأنواع بدون فواتير دالة على الحيازة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.



وتأتي الحملات الرقابية تنفيذاً لتعليمات المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

