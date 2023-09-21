عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يهزم إجنايت الأمريكي في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية لكرة السلة

سلة الأهلي
سلة الأهلي

 

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على «إجنايت الأمريكي» بنتيجة 82-76 في مستهل مشواره ببطولة كأس  العالم للأندية لكرة السلة التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم إجنايت على الأهلي 21-20 ثم تقدم الأهلي في الفترة الثانية 45-43 ثم تقدم الأهلي في الفترة الثالثة 62-59 ثم أنهى الأهلي الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 82-76.  

ويلعب الأهلي في العاشرة صباح غدا الجمعة مع فرانكا البرازيلي في آخر مباريات بالدور الأول.

ويشارك في البطولة أندية الأهلي وفرانكا البرازيلي، وإجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

وتضم بعثة الأهلي كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبين سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف 
المعداوي، أحمد مهيب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

التثبيت أم رفع محدود.. ماذا سيقرر البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والشهادات؟

إوعى حد يتكلم.. شوبير يوجه رسالة صارمة بشأن موديست مهاجم الأهلي الجديد

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

ترشيحاتنا

تدخل لفسخه.. ميدو يكشف تفاصيل عقد كارثي بين الزمالك وزد

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل لإنشاء مسجد وكنيسة بنويبع

ماذا سيدرس طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟| ننشر تفاصيل توزيع المناهج

الأوقاف تعلن عن مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية ..الاشتراك والجوائز

الحوار الوطني يقرر تعليق أعماله والجلسات بكل أنواعها لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

اليوم الدولي للسلام.. الأزهر يذكر العالم بالقضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الصهيوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطوائي أم اجتماعي؟.. ما ترآه أولا بصورة الوهم البصري يكشف لك

قرود تتسبب في زعر للسياح والسكان أمام سوبر ماكت بتايلاند ..صور

مبلغ صادم.. سعر فستان كارمن سليمان يثير الجدل| شاهد

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

فيديو

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ