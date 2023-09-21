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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية ..الاشتراك والجوائز

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار عنايتها بالقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة ، إطلاق مسابقة علوم القرآن الكريم وعلوم الحديث، مع رصد عدة جوائز مالية قيمتها مائة ألف جنيه.

مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة

جاء ذلك على النحو التالي:

أولًا : جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80% فأكثر في الاختبار النهائي .

ثانيًا : جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75% فأكثر في الاختبار النهائي.

ثالثًا : جائزة مالية قدرها 10 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70% فأكثر في الاختبار النهائي.

رابعًا : عشرة جوائز مالية قدرها 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65% فأكثر في الاختبار النهائي.

خامسًا : مجموعة كتب من إصدارات وزارة الأوقاف لكل من يجتاز المسابقة بشرط الحصول على 60% فأكثر في الاختبار النهائي.

وسيكون الاختبار في علوم القرآن الكريم وعلوم الحديث فحسب ، وهي مفتوحة لكل من يرغب في التقدم لها من الأئمة والواعظات والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وغيرهم.

للاشتراك في المسابقة عبر الرابط التالي في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه اضغط هنا

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مسابقة التحدث بالفصحى

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف البالغ باللغة العربية لغة القرآن الكريم، تعلن وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة التحدث بالفصحى ، مع رصد عدة جوائز مالية قيمتها مائة ألف جنيه على النحو التالي:

أولًا : جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80% فأكثر في الاختبار النهائي.

ثانيًا : جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75% فأكثر في الاختبار النهائي.

ثالثًا : جائزة مالية قدرها 10 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70% فأكثر في الاختبار النهائي.

رابعًا : عشرة جوائز مالية قدرها 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65% فأكثر في الاختبار النهائي.

خامسًا : مجموعة كتب من إصدارات وزارة الأوقاف لكل من يجتاز المسابقة بشرط الحصول على 60% فأكثر.

وتتضمن المسابقة اختبارًا تحريريًّا في أساسيات علمي النحو والبلاغة، واختبارًا شفويًّا في التحدث بالفصحى فحسب، وهي مفتوحة لكل من يرغب في التقدم لها من الأئمة والواعظات والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وغيرهم.

للاشتراك في المسابقة عبر الرابط التالي في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه: اضغط هنا

الأوقاف وزارة الأوقاف مسابقة علوم القرآن الكريم القران الكريم السنة النبوية مسابقة التحدث بالفصحى اللغة العربية

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