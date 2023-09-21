5684 متسابقا و165 لجنة.. الأزهر يختتم فعاليات اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم

اختتم الجامع الأزهر ، فعاليات اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي عقدت تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتي نظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي، على مدار 18 يوما، بأربع مقرات على مستوى الجمهورية ، تضمنت محافظات: الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ، والمرحلة الثانية مقرها أسيوط وضمت محافظات: أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد، والمرحلة الثالثة ومقرها الأقصر وضمت محافظات : الأقصر والبحر الأحمر والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد، والرحلة الرابعة وضمت محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية " .

تقدم للمسابقة ٥٦٨٤ متسابقا، تم توزيعهم على ١٦٥ لجنة، وذلك تيسيرا على المتقدمين.

وقاد الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، عدة لجان متابعة لمقرات اللجان لمتابعة أعمال سير الاختبارات، وشدد خلال لقائه بالمتسابقين والمختبرين على مسئولي الرواق بتذليل جميع العقبات أمام الممتحَنين وتهيئة الأجواء وتهوية الفصول وتزويدها بالمراوح والمياه الباردة، وذلك اهتماما وتقديرا لحمَلة كتاب الله من الممتحَنين، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة طوال فترة الاختبارات.

ولفت مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن اللجان تشكلت من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وإشراف الشيخ إبراهيم السيد حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، ود. أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وأضاف د عودة، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد رصد الدرجات وانطلاق مرحلة التصفية للحاصلين على أعلى الدرجات، من خلال عدة مقرات أيضا للاختبارات تسهيلا وتيسيرا على حفظة كتاب الله بدلا من الانتقال إلى القاهرة، وعقب تلك المرحلة سيتم الإعلان عن الفائزين بكل مستوى.

من جهته، قال الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن الموسم الثاني من المسابقة التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي، تتخطى جوائزه المليون ونصف المليون جنيه، موضحا أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة، ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحَنين.

وفي منشور سابق، أعلن الجامع الأزهر على صفحته الرسمية على فيسبوك في مطلع الشهر الجاري عن رابط التقدم للمسابقة، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول على بوابة الأزهر .

متابعة القيادات لاختبارات المسابقة

وحظيت المسابقة على مدار ثمانية عشرة يوما، بمتابعة مستمرة من الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأكد في أكثر من اتصال هاتفي ومتابعة، أن دراسة العلوم الشرعية والعربية على رأس أولويات اهتمامات مؤسسة الأزهر الشريف، والعمل على انتشار أروقة العلوم الشرعية والعربية في جميع ربوع مصر، بعد أن أُتيحت الفرصة للجميع للالتحاق بهذه الأروقة، وتذليل جميع الإجراءات لتسهيل الالتحاق بها سواء من الأطفال أم من الكبار، لتحقيق الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفىﷺ العلم الشرعي الوسطي بمصر والعالم العربي.

من جهته، تفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر ، اليوم الخميس، اختبارات بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم المنعقدة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي، في مرحلته الرابعة بالجامع الأزهر.

وخلال جولته داخل الجامع الأزهر، أشاد د. سلامة داود، بتنظيم المسابقة معربا عن بالغ سعادته باهتمام الجامع الأزهر بتحفيظ القرآن الكريم من خلال أروقة القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار المنتشرة بجميع ربوع الجمهورية، إذ يبلغ عدد فروع الأروقة الخارجية للقرآن الكريم ١٠٥٣ فرعا، تم خلال اختيارها مراعاة التوزيع الجغرافي وذلك تيسيرا على الدارسين، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر يولي تحفيظ القرآن الكريم أولوية وأهمية عظمى.