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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى

صدى البلد

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية يوم الخميس، وهو ارتفاع كبير آخر ولكنه متوقع، يشير إلى استمرار الدفع نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب ما نشرته الأسوشيتد برس، رفع البنك سعر الفائدة إلى 30%، قائلا إنه واصل "عملية التشديد النقدي" لمكافحة التضخم المتفشي والسيطرة على عدم استقرار الأسعار. وقال بيان البنك إن التضخم في يوليو وأغسطس كان "أعلى من التوقعات" ليصل إلى 58.94% الشهر الماضي.

 

رفع سعر الفائدة يأخذ تركيا إلى نهج اقتصادي أكثر نموذجية بعد أن ألقى المنتقدون باللوم على سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي حددها أردوغان في تفاقم أزمة تكلفة المعيشة. وتُركت الأسر التركية تكافح من أجل تحمل تكاليف الإيجار والسلع الأساسية مع ارتفاع التضخم.

 

لطالما جادل أردوغان بأن خفض أسعار الفائدة يساعد في مكافحة التضخم، وهي نظرية تتعارض مع التفكير الاقتصادي التقليدي. وبدأ البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة أواخر عام 2021 تحت ضغط من أردوغان.

 

في الوقت نفسه، قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع أسعار المستهلكين في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا. الآن، تتوقف البنوك، من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى بنك إنجلترا، عن العمل مع اقترابها من نهاية زياداتها القوية.

 

يتعين على تركيا أن تفعل الكثير للحاق بركب معركتها ضد التضخم. وبعد فوزه بإعادة انتخابه في مايو، عين أردوغان فريقاً اقتصادياً جديداً، مما يشير إلى العودة إلى سياسات أكثر تقليدية.

 

يضم الفريق المصرفي السابق في ميريل لينش محمد شيمشك، الذي عاد كوزير للمالية، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2018، وحفيظة جاي إركان تولت منصب محافظ البنك المركزي.

 

قبل تعيينهم، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من حوالي 19% في عام 2021 إلى 8.5% في وقت سابق من هذا العام. وأقال أردوغان ثلاثة من محافظي البنوك المركزية الذين قاوموا الضغوط لخفض أسعار الفائدة قبل تعيين سلف إركان في عام 2021.

 

ويقول اقتصاديون إن سياسات أردوغان غير التقليدية أدت إلى تفاقم الاضطرابات الاقتصادية، مما أدى إلى أزمات العملة وتكاليف المعيشة التي جلبت الصعوبات للأسر. ويصر أردوغان على أن نموذجه الاقتصادي يحفز النمو والصادرات والتوظيف.

 

بعد تعيين إركان، قام البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي سلسلة من الوقت: بنسبة 7.5 نقطة مئوية في أغسطس، و2.5 نقطة مئوية في يوليو، و6.5 نقطة مئوية في يونيو.

 

وانخفضت الليرة التركية – التي فقدت نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام – بشكل طفيف مقابل الدولار يوم الخميس.

المركزي التركي سعر الفائدة أردوغان

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