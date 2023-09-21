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برلمان

قيادي بمستقبل وطن:إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد شفافيتها وحياديتها تجاه كل المرشحين

على جبر الأمين المساعد
على جبر الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد

أكد المهندس علي جبر الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أن إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات تضمن شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة  وحياديتها تجاه كل المرشحين، ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين، موضحًا أن الهيئة اتخذت كل  الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، من إجراء معاينة ميدانية لمقرات المراكز الانتخابية في مصر، والتعاقد على كميات الحبر الفسفوري اللازمة لانتخابات الرئاسة.

وأضاف "جبر" فى بيان صحفى له ، أن الهيئة الوطنية الانتخابات حريصة على تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، خاصة أن الانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الانتخابي الأهم، بجانب تأكيدها على أنها لن تتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الهيئة حريصة على اتباع كل الخطوات الدستورية الخاصة بالانتخابات من خلال تأكيدها أن منصب رئيس الجمهورية لا يمكن لأحد أن يعرضه لأى مطعن، وابتعادها عن التصويت الإلكتروني خشية إجراء أى طعن لأنه يحتاج إلى تعديل دستورى، لافتا إلى أن ما حث عليه المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، لكافة المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتأكيده أن الإجراء الخاص بعدم المشاركة سابق لأوانه، وأن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه.

وأوضح "جبر"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وافقت على كل تصاريح المنظمات التي قدمت لها لمتابعة الانتخابات خاصة أن الانتخابات الرئاسية خلقت حالة من الزخم السياسي، وتفاعلا حزبيا سواء من خلال طرح مرشحين من داخل الاحزاب، أو الإعلان عن دعم أحد المرشحين، والهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على زيادة المشاركة الإيجابية للمواطنين في الانتخابات، كما اتخذت الهيئة كل الخطوات التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، من خلال تجهيز مكان لتلقي أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات،  وتكليف الإدارة العامة لشرطة الانتخابات والمحاكم الابتدائية والأبنية التعليمية، وإجراء معاينة ميدانية على المقرات التي تستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية، وعددها نحو 10 آلاف و85 مركزا انتخابيًا.

الانتخابات الرئاسية المقبلة الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين المراكز الانتخابية الحبر الفسفوري

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