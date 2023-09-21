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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحضرة والفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح

صدى البلد

يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي أمسية فنية شعرية لفرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني وفرقة المركز الموسيقية مع الشاعر الكبير محمد بهجت.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، وفي إطار الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣م، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

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يتضمن برنامج الأمسية باقة من المدائح النبوية الخاصة بالمناسبة العزيزة على قلوب جميع المسلمين حول العالم، والمصريين منهم خاصة، حيث يحرص المصريون على الاحتفاء بذكرى المولد النبوي من خلال إظهار محبتهم للنبي الأعظم (صلى الله عليه وسلم) بشتى الطرق والوسائل، ومن تلك المدائح:

"قصُة المولد"، "الله يشهد"، "صفه لي" النور مولده"، "جزاَك الله مختار عنا"، "صِّل يارِّب دواما"، "صلو ا على الزيِّن"، الليلة حلوة"، إيه العمل يا أحمد". ويقدمها مجموعة من المنشدين، منهم؛ الشيخ أشرف مغازي والمداح عبد القدوس عكاشة، والمداح الأسواني معاذ الجعفري، والمداح باسم جمال، والمداح محمد عبد العزيز النقشبندي، والمداح خالد أسامة، بالإضافة إلى المنشد بلال رأفت والمنشد عمر مسعد، ومجموعة من أبرز الموسيقيين بالفرقة، منهم عازف العود سعيد طلعت، وعازفا الإيقاع مصطفى عبد الله، وأحمد القط، بمصاحبة عازف الكمان أحمد ماهر وعازف التشيلو عمرو صبحي.

افتتاح مهرجان الجونة افتتاح مهرجان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الفرقة الموسيقية القومي للمسرح والموسيقى

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