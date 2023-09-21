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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مرجعش معاهم وقعد في هولندا.. كيف أصبح بطل فيلم همام في أمستردام؟

صبري سعد وعائلته
صبري سعد وعائلته

تصدر الفنان المصري صبري سعد الترند خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول صورة تجمع الفنان المصري، الذي أدى دور "سيد شعلة" في فيلم "همام في أمستردام" مع عائلته الهولندية.

 تم تداول هذه الصورة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مع الإشارة إلى أنه استغل وجوده في هولندا خلال تصوير الفيلم، وكسر التأشيرة، ولم يعُد مع طاقم الفيلم إلى مصر، وأكمل حياته في هولندا.. فما القصة؟

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قصة صورة سيد شعلة مع عائلته 

الصورة المتداولة للفنان سعد صبري أو سيد شعلة قديمة، حيث نشرتها مجلة de Volkskrant "دي فولكس كرانت" الهولندية في 23 أغسطس عام 2019، خلال حوار أجرته مع صبري سعد وأبنائه الثلاثة الذين احترفوا الفن أيضًا كوالدهم، وتحدث سعد وعائلته خلال اللقاء عن حياتهم المهنية والشخصية.

وأكد سعد خلال حديثه مع المجلة، أنه ذهب إلى هولندا عام 1978 للبحث عن حياة جديدة، قبل تصوير فيلم "همام في أمستردام" الذي أنتج عام 1999، وكان حينها في سن الثالثة والعشرين.

صبري سعد وعائلته

وأوضح أنه صمّم على إثبات نفسه منذ اليوم الأول لهجرته، وسعى لدراسة التمثيل واحترافه، برغم عقبات عديدة من بينها عدم معرفته باللغة الهولندية، وصعوبة الحصول على أدوار خارج نمط شخصية العربي الذي يعيش في هولندا، مضيفًا أنه أُطلق عليه لقب “صبري الهمص” في هولندا.

وأشار الفنان المصري، إلى مشاركته في فيلم "همام في أمستردام"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وشاهده الملايين في الوطن العربي، والذين ما زالوا يعرفونه من خلاله.

صبري سعد وعائلته 

لماذا سافر صبري سعد إلى هولندا؟

تحدث صبري سعد عن الأسباب التي دفعته للسفر إلى هولندا والرحيل عن مصر، مؤكدًا أنه سافر إلى هولندا في السبعينيات.

وتحدث صبري خلال لقاء سابق له مع قناة دي إم سي في 2019، عن دوره في فيلم "همام في أمستردام"، موضحًا أن أحد المنتجين المصريين تواصل معه بعد وصول طاقم الفيلم إلى أمستردام عام 1999، وطلبوا منه المشاركة في الأعمال الإنتاجية للفيلم، ثم عرضوا عليه دور سيد شعلة الذي قام بتأديته.

سيد شعلة مع محمد هنيدي 

يذكر أن "همام في امستردام" هو فيلم مصري أنتج عام 1999، من بطولة الفنان محمد هنيدي وقام بدور الشاب همام، الذي يعاني من الفقر والبطالة، وشعر بالحزن بسبب ترك خطيبته له، وارتباطها برجل آخر؛ فقرر الذهاب للعيش مع خاله في هولندا ليجرب حظه هناك. 

وشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد السقا والممثلة موناليزا وعدد من الممثلين المصريين منهم سعد صبري، كما أخرج الفيلم سعيد حامد. 

صبري سعد وعائلته 

من هو الفنان صبري سعد؟

صبري سعد هو فنان مصري يقيم في هولندا واشتهر بدوره في فيلم "همام في أمستردام"، ولعب عدة أدوار في السينما والمسرح والتلفزيون، وقدم خلالها عددًا من الأعمال المسرحية والتلفزيونية وفي السينما.

سعد مقيم في هولندا منذ 40 عامًا، حيث شارك في فيلم همام في أمستردام وهو ممثل في هولندا بالفعل، وبعدها عاد طاقم العمل إلى مصر، بينما استمر سيد شعلة في طريقه التمثيلي بين هولندا وبلجيكا، وقدم عددًا كبيرًا من الأعمال المسرحية والتليفزيونية وفي السينما.

صبري سعد سيد شعلة محمد هنيدي همام في أمستردام هولندا

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