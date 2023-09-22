عقوبة مالية للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية..اعرف قدرها

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة يوم الإثنين المقبل قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.

وينص قانون تنظيم الانتخابات توقيع غرامة قدرها 500 جنيه عقوبة التخلف عن الانتخابات للمواطن المقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن التصويت

وسيتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.