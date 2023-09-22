عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقوبة مالية للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية..اعرف قدرها

صدى البلد

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة يوم الإثنين المقبل  قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.

وينص قانون تنظيم الانتخابات توقيع غرامة قدرها 500 جنيه  عقوبة التخلف عن الانتخابات للمواطن المقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن التصويت
وسيتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السعودي: القضايا العربية تشكل نصيبا بارزا من المسائل المطروحة في مجلس الأمن

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. عبر هذا الرابط

تختار مين .. كيا اكسيد ولا سوزوكي فرونكس 2024

عقوبة مالية للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية..اعرف قدرها

ما هو وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟.. احذر أن تفوتك هذه الساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تنشر صورًا بنفس فستان هيفاء وهبي وتثير الجدل على الفيسبوك|شاهد

رواد السوشيال ميديا يثيرون الجدل بصور مرعبة لأمواج تبتلع مباني درنة.. ما القصة؟

هاني الناظر يكشف سر مؤامرة بالسوشيال ميديا وتأثيرها على الجسم

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ