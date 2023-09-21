6 جوائز للإبداع.. تفاصيل مهرجان المسرح الوطني التونسي

احتضن مقر المسرح الوطني التونسي، بقصر المسرح في الحلفاوين، أمس الأربعاء، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة المسرح الوطني التونسي ومؤسسة عبد الوهاب بن عيّاد بدعم من شركائها المانحين: المؤسسة الفلاحية "الحدائق" والمؤسسة المالية "مايكرو كريد".



وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن إطلاق مسابقة وطنية لتقديم "جوائز الإبداع المسرحي التونسي" وبمساهمة مؤسسة عبد الوهاب بن عيّاد من أجل دعم الفنون بشكل عام والإنتاج المسرحي بشكل خاص.

تهدف "جوائز الإبداع المسرحي التونسي" إلى تتويج الأعمال المسرحية المتميزة تثمينا لجهود الفنانين التونسيين في تطوير جماليات الفن الرابع وتجديد أساليبه وأدواته، واعترافا بدورهم الطلائعي في قيادة المجتمع نحو الأفضل والأجمل.

تسعى "جوائز الإبداع المسرحي التونسي" إلى تشجيع روح الابتكار وتحفيز مَلَكَة الإبداع لدى الفنانين التونسيين من أجل تحريضهم على مزيد العطاء وإغواء أكبر عدد من المتابعين للإقبال على العروض المسرحية في توطيد لعلاقات التبادل والتفاعل والحوار بين المبدعين والنقاد والجمهور.

وسيتم إسناد ست جوائز للإبداع المسرحي، تتوزع كالتالي :

- جائزة أفضل إخراج وقيمتها 10.000 دينار

- جائزة أفضل نص وقيمتها 10.000 دينار

- جائزة أفضل سينوغرافيا وقيمتها 10.000 دينار

- جائزة أفضل أداء نسائي وقيمتها 10.000 دينار

- جائزة أفضل أداء رجالي وقيمتها 10.000 دينار

- الجائزة الكبرى لأفضل عمل مسرحي متكامل وقيمتها 30.000 دينار