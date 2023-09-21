عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

6 جوائز للإبداع.. تفاصيل مهرجان المسرح الوطني التونسي

صدى البلد

احتضن مقر المسرح الوطني التونسي، بقصر المسرح في الحلفاوين، أمس الأربعاء، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة المسرح الوطني التونسي ومؤسسة عبد الوهاب بن عيّاد بدعم من شركائها المانحين: المؤسسة الفلاحية "الحدائق" والمؤسسة المالية "مايكرو كريد". 

في افتتاح مهرجان الجونة.. حمزة دياب يشارك في فيلم "60 جنيه"

انطلاق مهرجان الفنون التشكيلية بمشاركة 50 فنانًا من 22 دولة بمرسى علم


وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن إطلاق مسابقة وطنية لتقديم "جوائز الإبداع المسرحي التونسي" وبمساهمة مؤسسة عبد الوهاب بن عيّاد من أجل دعم  الفنون بشكل عام والإنتاج المسرحي بشكل خاص.

تهدف "جوائز الإبداع المسرحي التونسي" إلى تتويج الأعمال المسرحية المتميزة تثمينا لجهود الفنانين التونسيين في تطوير جماليات الفن الرابع وتجديد أساليبه وأدواته، واعترافا بدورهم الطلائعي في قيادة المجتمع نحو الأفضل والأجمل.  

تسعى "جوائز الإبداع المسرحي التونسي" إلى تشجيع روح الابتكار وتحفيز مَلَكَة  الإبداع  لدى الفنانين التونسيين من أجل تحريضهم على مزيد العطاء وإغواء أكبر عدد من المتابعين للإقبال على العروض المسرحية في توطيد لعلاقات التبادل والتفاعل والحوار بين المبدعين والنقاد والجمهور. 
وسيتم إسناد ست جوائز للإبداع المسرحي، تتوزع كالتالي :
- جائزة أفضل إخراج وقيمتها 10.000 دينار
- جائزة أفضل نص وقيمتها 10.000 دينار
- جائزة أفضل سينوغرافيا وقيمتها 10.000 دينار
- جائزة أفضل أداء نسائي وقيمتها 10.000 دينار
- جائزة أفضل أداء رجالي وقيمتها 10.000 دينار
- الجائزة الكبرى لأفضل عمل مسرحي متكامل وقيمتها 30.000 دينار

افتتاح مهرجان افتتاح مهرجان الجونة الجائزة الكبرى الفنون التشكيلية المسرح الوطني المهرجان الوطني للمسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية على السرير برضاها

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شكري : العلاقات مع السعودية عميقة على جميع المستويات ولا غنى عنها

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي أوجه التعاون والمشروعات الجاري تنفيذها

أول رد فعل من شوبير بعد تقدم بيراميدز على الزمالك

ضربة ثابتة.. عبد الله السعيد يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في مرمى الزمالك

شكري: بحثت مع وزير خارجية إيران وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات

30 دقيقة سلبية بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب شاي في الصباح؟.. شوف النتيجة

أب يستغيث: ابني محتاج زراعة كبد وكلى قبل 3 أسابيع

فستان طويل.. مي حلمي تستعرض جمالها داخل السيارة | شاهد

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ