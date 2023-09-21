انطلاق مهرجان الفنون التشكيلية بمشاركة 50 فنانًا من 22 دولة بمرسى علم

انطلقت فعاليات مهرجان الفنون التشكيلية بمدينة مرسى علم اليوم، الخميس، وذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي بمشاركة 50 فنانًا من 22 دولة أجنبية، ويستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، برعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وبدعم ورعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بوزارة السياحة والآثار.

وقال محمد حميدة، منسق المهرجان، في تصريح اليوم، إن فعاليات المهرجان بدأت اليوم بأعمال الرسومات الفنية والتشكيلية للمشاركين، مشيرا إلى أن من بين الدول المشاركة في المهرجان "السعودية ورومانيا وإيطاليا وألبانيا وكوسوفو وتركيا والأردن والسودان ولبنان وصربيا وكازخستان وروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا واليونان وإسبانيا والعراق ومصر".



وأضاف أنه سيتم تنظيم جولات سياحية للفنانين المشاركين في المهرجان إيمانا بتنشيط السياحة، حيث يقوم الفنانون بنشر هذه الصور على صفحاتهم الشخصية للمتابعين والأصدقاء، ما يساعد في نشر صور المعالم السياحية.

من جانبه، أكد إيهاب شكري، عضو مجلس إدارة غرفة جمعية الاسثتمار السياحي بالبحر الأحمر، أن استضافة مدينة مرسى علم للمهرجان تأتي في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي وأيضا تنشيط حركة السياحة بمرسى علم التي تشهد حاليا دخول عدد من الفنادق السياحية الجديدة الخدمة بقطاع السياحة بمرسى علم سيتم افتتاحها قريبا لتضاف إلى القطاع السياحي لزيادة عدد الغرف السياحية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.