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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرمينيا تتهم روسيا بالإخفاق في مهمة حفظ السلام بإقليم ناجورني كاراباخ

أرمينيا وروسيا
أرمينيا وروسيا

اتهم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الخميس، روسيا بالإخفاق في "مهمة حفظ السلام" في  إقليم ناجورني كاراباخ.

وفي وقت سابق من اليوم، قال باشينيان، إن هناك التزام إلى حد كبير بوقف إطلاق النار في إقليم ناجورني كاراباخ.

وأضاف باشينيان، في تصريحات صحفية: “مستعدون لاستقبال اللاجئين من إقليم ناجورني كاراباخ”، مؤكدا استعداد بلاده لاستقبال 40 ألف أسرة.

وأوضح رئيس وزراء أرمينيا، أنه “لا يوجد تهديد مباشر للمدنيين في إقليم ناجورني كاراباخ في الوقت الحالي”.

وكانت وكالة الأنباء الأذربيجانية، أفادت في وقت سابق من اليوم، بانتهاء الاجتماع بين ممثلوا السلطات الأذربيجانية وأرمن ناجورنو كاراباخ الذي تم في مدينة يفلاخ.

أرمينيا: هناك التزام بوقف إطلاق النار في كاراباخ.. ومستعدون لاستقبال 40 ألف أسرة

بعد انتهاء الاجتماع| أذربيجان تسلم أرمينيا مسودة اتفاق السلام.. وكاراباخ: الجميع تخلوا عنا

وبعد انتهاء الاجتماع، قال ممثل الرئيس الأذربيجاني رامين محمدوف، إنه من الصعب توقع حل جميع المشاكل بين أرمن كاراباخ وأذربيجان خلال اجتماع واحد في يفلاخ.

وبالرغم من ذلك، أشار محمدوف إلى أن باكو سلمت مسودة اتفاق السلام التي تم الاتفاق عليها إلى يريفان وبانتظار رد فعل السلطات الأرمينية.

ناجورني كاراباخ أرمينيا باشينيان روسيا

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