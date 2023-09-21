أوروبا تتنفس هواء ملوثا.. سبب وفاة 400 ألف شخص

الأوروبيون يتنفسون هواءً ملوثًا.. ظهر بحث جديد يكشف ضررا يرتبط بوفاة 400 ألف شخص سنويًّا، وأن أوروبا تواجه أزمة صحية عامة حادة، حيث يعيش الجميع، تقريبًا، في مناطق ذات مستويات خطيرة من تلوث الهواء.

وأظهرت البيانات، التي تم جمعها باستخدام أحدث المنهجيات، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية التفصيلية والقياسات من أكثر من 1400 محطة مراقبة أرضية، صورة قاتمة للهواء القذر، حيث يعيش غالبية الأوروبيين في مناطق تعاني من تلوث جسيمات دقيقة شديد الضرر، يتجاوز المبادئ التوجيهية لـ منظمة الصحة العالمية، التي تنص على أن متوسط التركيزات السنوية لجسيمات "PM2.5" يجب ألا يتجاوز 5 ميكروجرامات في المتر المكعب (ميكروجرام/م3).



وأشار التحقيق إلى أن الوضع في أوروبا الشرقية أسوأ بكثير من أوروبا الغربية. فعلى سبيل المثال: في مقدونيا الشمالية يتعرَّض أكثر من ثلثي السكان لمستويات تلوث في الهواء تتجاوز بمقدار أربع مرات الحد المسموح به من قِبل منظمة الصحة العالمية. في حين، وصلت مستويات التلوث في العاصمة "سكويبي" إلى ست مرات أكثر.

كما عانى معظم سكان الدول الأوروبية، بنسب متفاوتة بحسب التحقيق، من عدم الالتزام أو المعرفة لإرشادات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بتلوث الهواء، إذ سجلت أوروبا الشرقية النسب الأعلى، في حين سجلت ألمانيا نسبة 75%، وإسبانيا 49%، وفرنسا 37%.