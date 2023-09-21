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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل ورسميًا.. إذاعة مباريات الدوري الأفريقي على قنوات أبو ظبي مجاني

صدى البلد

أعلن  أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق  عن إذاعة مباريات الدوري الأفريقي علي قنوات أبو ظبي مجاني.

و كتب  أحمد حسن عبر حسابة بموقع فيسبوك: 🚨🚨عاجل ورسميًا - إذاعة مباريات الدوري الأفريقي علي قنوات أبو ظبي مجاني.

 

ونفى الإعلامي أحمد شوبير، الأنباء المتداولة حول انسحاب الأهلي في نسخته الأولى التي تنطلق في 20 أكتوبر المقبل، بعد أن تزايد الأخبار عن تفكير المارد الأحمر في الانسحاب من البطولة.

 

وأضاف أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامج"مع شوبير" المذاع عبر قناة "أون سبورت": «الأهلي لن ينسحب من بطولة الدوري الأفريقي التي تنطلق في أكتوبر المقبل، وسيشارك في البطولة في نسختها الأولى، وكل ما يتردد في هذا الأمر غير صحيح».

 

وأكد أن الأهلي يسعى للظهور بشكل جيد في الدوري الأفريقي والمنافسة على اللقب كعادته في أي بطولة يشارك بها.

 

وأجريت قرعة الدوري الأفريقي خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني، في افتتاح النسخة الأولى منالبطولة، يوم 20 أكتوبر بدار السلام، على أن تقام مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر.

 

وفاز الأهلي على المصري البورسعيدي، برباعية نظيفة أمس الثلاثاء، في افتتاح مشواره بالدوري الممتاز.

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