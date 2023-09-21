خشبة: عقاب لاعبي الأهلي "معنوياً" بعد خسارة السوبر وراء الفوز على المصري

أكد هادي خشبة نجم فريق الأهلي السابق أن خسارة فريق الأهلي لقب بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري كانت سبباً في تصحيح الأوضاع داخل القلعة الحمراء في مباراة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.



وقال هادي خشبة نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق " من وجهة نظري أن عقاب لاعبي الأهلي "معنوياً" بعد خسارة السوبر وراء الفوز على المصري بهذه النتيجة الكبيرة".

وتابع خشبة:" الأهلي لم يكن في أفضل حال أمام اتحاد العاصمة وإمام عاشور ورضا سليم" مكسب كبير للأهلي هذا الموسم".