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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع |فيديو

ارتفاع جماعي بمؤشرات
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، والمستثمرين الأفراد الأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق  المال بالبورصة المصرية ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.356 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.99 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعامليين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية ،فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.94 مليار جنيه.

وتابعت رمسيس ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس /30 بنسبة 1.43 % ليبلغ مستوى20080.57 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس /70 بنسبة 0.76 % ليبلغ مستوى 38.28.64 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس /100 الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 0.91 % ليبلغ مستوى 5675.19 نقطة.

واشارت حنان رمسيس ان وبلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 2.3 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 809 ملايين ورقة منفذة على 76 ألف عملية.

ويأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 615 مليون ورقة منفذة على 65 ألف عملية خلال الجلسة السابقة، وقد استحوذت الأسهم على 100 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.

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