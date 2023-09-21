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رئيس التحرير
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جامعة حلوان : انطلاق الدورة الثانية من برنامج الحاضنات التكنولوجية لرواد الأعمال.. قنديل : دعم لأصحاب الشركات الناشئة

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • جامعة حلوان : انطلاق الدورة الثانية من برنامج الحاضنات التكنولوجية لرواد الاعمال 
  • رئيس جامعة حلوان : نهدف لدعم اصحاب الشركات الناشئة بدعم يصل ٣٠٠ الف جنيه 
  •  جامعة حلوان : تكشف تفاصيل مشروع احتضان رواد الاعمال   

 

اعلنت جامعة حلوان عن انطلاق الدورة الثانية من مشروع الحاضنات التكنولوجية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي . 

و تشمل دورة الاحتضان الثانية لرواد الاعمال و اصحاب الشركات الناشئة كل من  من حاضنة الاثاث المصري الهوية وحاضنة أعمال Biocluster للبرامج التالية
أولا برنامج ما قبل الاحتضان : وهو تحويل الأفكار العلمية إلى نماذج أولية بدعم يصل الى 20 الف جنيه ويستهدف طلاب مشروعات التخرج و الباحثين بالدراسات العليا.
ثانيا برنامج الاحتضان : لتحويل النماذج الأولية إلى منتجات نهائية و تكوين شركات ناشئة بدعم يصل الى 300 الف جنية.

 

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان  مبادرة انطلاق لاحتضان الشركات الناشئة تهدف إلي استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من رواد الأعمال والمبتكرين من الباحثين وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية. 
 

و كشف الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث انه تشرف جامعة حلوان علي تبني  مشروعين هما  "حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية" Biocluster برئاسة  الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان و مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.
و "حاضنة جامعة حلوان للأثاث المصري" HUTI-EF برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتورة  مها الحلبي الأستاذ ورئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث الاسبق.

 

 قال الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان انه  يهدف  برنامج الحاضنات الي اختيار  الأفكار القادرة على تحقيق عائد لتمويلها وهذا التمويل توفره أكاديمية البحث العلمي وبه جزء خاص بتنفيذ العينات وجزء خاص بشراء الخامات وجزء آخر لوجستي للتدريب على كيفية إدارة الأعمال من التسويق والتفكير أيضا بطريقة علمية".

و تابع مدير مكتب الحاضنات التكنولوجيا ان حاضنات رواد الاعمال و اصحاب الشركات الناشئة التكنولوجية تعمل علي  توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتحويلها إلى منتجات وخدمات، و هذا يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للجامعة.

وأفاد الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان ، أن رؤية المكتب تتمثل في جعل ريادة الأعمال التكنولوجية واحدة من القوى الدافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام فى مصر، حيث يعمل علي  احتضان الشركات الناشئة في بيئة داعمة، تزود رواد الأعمال بمعارف ومهارات تجارية قوية، بهدف تحويل الأفكار الواعدة إلي منتجات وخدمات مبتكرة .

 

 

وقد تم خلال دورة الاحتضان الاولي تم تسليم  خمس عقود دورة الاحتضان الاولي  لرواد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية و الأجهزة المعملية، وتكنولوجيا الغذاء  وهم:" Bio-design لتصنيع الأجهزة المعملية ، BTX لإنتاج الكواشف التشخيصية،  Clayotech لإنتاج طفلة تبيض الزيوت، iSILICO  منصة خدمات المعلوماتية الحيوية و تصميم الدواء، Green Bike  لتصنيع خلايا الهيدروجين الأخضر.

وقد تم تسليم اربعة عقود للشركات الناشئة الفائزة بحاضنة الأثاث المصري بحضور فريق عمل حاضنة الاثاث الدكتورة رانية مسعد، الدكتورة دعاء عبد الرحمن، الدكتور أشرف حسين، الدكتورة سعاد عبد الحليم . 

 

أصحاب الشركات الناشئة أكاديمية البحث العلمي البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية Jobs Education

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