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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف جهودها لتمكين المرأة

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن والوحدات المحلية لتمكين السيدات الريفيات اقتصاديا ومساعدتهن لتسويق منتجاتهن اليدوية للوفاء بمتطلبات أسرهن والمساهمة في تدعيم الريف المصري. 

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية اكدت فادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام ان وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوة بعنوان (ترشيد الاحتياجات) تناولت شرح فكرة مبسطة عن استخدام الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، من خلال ترشيد إستهلاك المياه والكهرباء و الغاز والطعام ) واتباع مبدأ الإدخار، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل وعقدت الندوة بمقر المدينة الأمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

وأضافت زاهر أن وحدة تكافؤ الفرص برئاسة حى ثان الزقازيق نظمت ندوتين الأولى عن حقوق المرأة في الإسلام والعنف ضد المراة وأضرار زواج القاصرات وختان الاناث والزواج العرفي فضلاً عن التوعية بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.

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والندوة الثانية عن التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال مساعدتهن لتأسيس مشاريع صغيرة بقروض ميسرة من الصندوق الاجتماعى والبنك الزراعى وتنظيم معارض لتسويق منتجاتهن وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و مديرية الأوقاف .

أكد محافظ الشرقية أن للمرأة دورا كبيرا فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسى له ، مشيراً الى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة ، مؤكدًا ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها.

استهلاك المياه الإشاعات المغرضة التنمية المستدامة الريف المصري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزقازيق العنف ضد المرأة المجلس القومي

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