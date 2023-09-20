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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 29 معرضًا .. "أهلاً مدارس" لمحاربة الغلاء بالشرقية

معارض أهلاً مدارس
معارض "أهلاً مدارس" لمحاربة الغلاء بالشرقية

أقامت محافظة الشرقية، 29 معرضًا من معارض "أهلاً مدارس" في جميع مدن المحافظة، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية، وجهاز المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، ومشروعك لبيع مستلزمات المدارس والمواد الغذائية بأسعار تنافسية منخفضة عن مثيلتها بالأسواق، بنسب تتراوح ما بين 15 و25 %.


وأكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الهدف من إقامة المعارض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع التجار وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والمواد الغذائية بكافة أنواعها، مشيرًا إلى أنه شارك في المعرض الواحد 40 شركة، لعرض كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس، بخلاف المعروض من السلع الغذائية والألبان واللحوم البلدية و المجمدة والطازجة، ومنتجات الأسر المنتجة، وجهاز تنمية المشروعات ومشروعك .


ووجه المحافظ وكيلة وزارة التموين بالشرقية فايزة عبد الرحمن، بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة الرقابية ورؤساء المراكز والمدن وتكثيف الحملات على المعارض للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. 


وفي سياق متصل، أعلنت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالشرقية غادة زاهر، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس نظمت معرضًا للمشغولات اليدوية لعرض منتجات المرأة الريفية ويشمل (ملابس جاهزة وشنط ومفروشات ومشغولات يدوية وانتيكات وأدوات منزلية ومدرسية وصابون طبيعي ورسم حناء) فضلاً عن منتجات الألبان والمنتجات الزراعية، مشيرة إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار، يوم الإثنين، من كل أسبوع طوال العام لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية، ضمن خطة المحافظة والدولة لتخفيف العبء عن المواطنين. 


وكان محافظ الشرقية قد أكد، على أهمية إقامة معارض لمنتجات المرأة الريفية، وذلك للحفاظ على بعض المنتجات التي تتميز بها المحافظة ولدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا عن طريق دعم مشاريع النساء الريفيات وتوفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهن في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

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