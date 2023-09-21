احتفالات جنونية للجماهير في مباراة الزمالك وبيراميدز.. فيديو

رصدت قناة العربية، احتفالات جنونية لجماهير الفارس الأبيض خلال مباراة الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، في واحدة من المباريات المثيرة بين كلا الفريقين، والتي شهدت أربع أهداف دفعة واحدة.

وتمكن نادي بيراميدز من افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب عبد الله السعيد في الشوط الأول من عمر المباراة، من ركلة حرة، قبل أن ينجح نادي الزمالك في الشوط الثاني من العودة بهدفين متتاليين عن طريق كلا من نبيل عماد دونجا، وإبراهيما نداي في ريمونتادا مميزة للأبيض خلال أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز، قبل أن يختم شريط الأهداف رمضان صبحي بهدف التعادل لصالح الفريق السماوي.

ورصدت كاميرا قناة العربية، فرحة جنونية لجماهير الأبيض في مباراة الزمالك وبيراميدز، بعد تسجيل إبراهيما نداي الهدف الثاني لصفوف نادي الزمالك، حيث ردد جماهير نادي الزمالك خلال المقطع المصور هتافات: "قطعوهم موتوهم" في إشارة لاستمرار الضغط والتسجيل من قبل لاعبي نادي الزمالك.

وفي سياق متصل، قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في تصريحات بعد مباراة الزمالك وبيراميدز إن فريقه واجه منافسا قويا جدا في لقاء بيراميدز اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، خاصة وأن المنافس صرف كثيرا على الصفقات على عكس فريقه الذي لم يضم أي صفقة بسبب أزمة القيد.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" دفعت بعناصر شابة في بداية اللقاء مثل سيد عبد الله نيمار وأحمد عبد الرحيم إيشو، والمستويات كانت متقاربة والمنافس لم يهدد مرمى الزمالك من لعب مفتوح ولكنه سجل هدفا من ركلة ثابتة.

وتابع: أجرينا تعديلات في الشوط الثاني، وسجلنا هدفين من لعب مفتوح،في مباراة أرتا سولار في كأس الكونفدرالية الأفريقية أهدر إبراهيما نداي أربع فرص للتسجيل في اللقاء، ولكنه نجح من التسجيل في لقاء اليوم".

وقال أوسوريو:" لعبنا حوالي ربع ساعة بعشرة لاعبين ولم تكن هناك فرصة خطيرة لبيراميدز على مرمى الزمالك، وأرى أن النتيجة عادلة بالنسبة للفريقين.

وشدد على أن الجهاز الفني سيواصل عمله والفريق سيتحسن، ونركز على تحقيق الفوز عندما نقال بيراميدز مجددا في الفترة المقبلة.