عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة تاريخية.. بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض

صدى البلد

استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس الرئيس الأوكراني، فولوديمير  زيلينسكي في البيت الأبيض. حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتأتي الزيارة على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقد صرح مسؤولون أمريكيون أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 325 مليون دولار لأوكرانيا، تزامنا مع زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لواشنطن. 

وقال المسؤول الأمريكي، إنه من المتوقع أن تشمل حزمة مساعدات الأسلحة الدفعة الثانية من الذخائر العنقودية التي يطلقها مدفع هاوتزر عيار 155 ملم.

 وفي الوقت ذاته أكدت رويترز، أنه قد يتم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية أخري قبيل اجتماع بايدن وزيلينسكي. مشيرة إلى أنها ولكن ليست صواريخ "ATACMS" التي كانت قيد المناقشة.

ومن جهتها، قالت وكالة "رويترز"، إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا قد تحتوي على ذخائر عنقودية.

حزمة مساعدات عسكرية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن الذخائر العنقودية الجمعية العامة للأمم المتحدة البيت الأبيض مساعدات عسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

انتهت بسرقة وترحيل واستبداله بقطة| حكاية عجوز بريطانية تزوجت مصرياً يصغرها بـ40 سنة.. تفاصيل كوميدية

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

برج الميزان اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 .. توقع بعض التحديات اليوم

متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟.. انتبه في هذا التوقيت تغلق الملائكة الصحف

برج الحمل اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023.. حسّن علاقتك مع الشريك

حظك اليوم برج الثور الجمعة 22 سبتمبر 2023.. لا تعاند

130 ألف جنيه .. اشترِ فولكس فاجن بولو "هاتشباك"

استقبال بارد لـ زيلينسكي بواشنطن.. الكشف عن النهاية الوشيكة لحرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل سو طفلة الكبير أوي في حفل زفافها؟

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ