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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بطريقة سهلة.. «حقوق القاهرة» تعلن خطوات تقديم طلب الالتحاق بالكلية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن خطوات تقديم طلب الالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة

وأوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن الخطوات فى النقاط التالية :


1. قم بالدخول على موقع https://mycuid.cu.edu.eg للحصول على كود الطالب الجامعي ودفع المصروفات الدراسية عن طريق فوري.

2. قم بالدخول على موقع https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx واختيار الوسائط الالكترونية ثم اختيار خدمة الكتب الدراسية الفرقة الاولى وقم بدفع مصروفات الكتب .

3. قم بالدخول على الرابط الاتي ورفع صور اصول الاوراق المطلوبة وايصالات الدفع https://forms.gle/aSgYq9sHrwZAarao9

4. تابع يومياً على موقع الكلية الرسمي فقط https://law.cu.edu.eg لمعرفة موعد القدوم الى الكلية لتقديم اصول الاوراق .

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، أنهت جامعة القاهرة جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023 / 2024 والمقرر له 30 سبتمبر الجاري، لاستقبال الطلاب الجُدد والقدامى والبالغ عددهم نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة أنهت جميع الترتيبات اللازمة لانطلاق وانتظام العملية التعليمية والدراسة بالعام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة لمباني الجامعة والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

الاستعدادات والتجهيزات أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة الحقوق جامعة القاهرة Jobs Education

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