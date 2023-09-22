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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب اليوم الجمعة 22 سبتمبر.. عدم الإسراف في الإنفاق

برج العقرب
برج العقرب

الذكاء والتصرف الجيد من أبرز ما يميز مولود برج العقرب، بالإضافة إلى أنه شخصية طيبة القلب تجيد إدارة العلاقات والعطف على الآخرين أيضًا من أكثر الأبراج الداعمة للأسرة وحب الآخرين، مبدعين فى مجالهم ودائمًا فى المقدمة، شخصيات ذكية.

برج العقرب فى حظك اليوم 22/9/2023
يجيد مولود برج العقرب تكوين الصداقات الطيبة والاهتمام بالعمل والحرص على التقدم أيضًا شخصية ذكية تجيد التدبير على قدر كاف من تحمل المسئولية قادر على الاحتفاظ بخصوصية الآخرين.

مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث. 
 

برج العقرب حظك اليوم مهنيا
عقلك نشط للغاية اليوم، أنت ملىء بالأفكار والإلهام، سوف تبتكر باستمرار خططًا جديدة ستتمكن من التخطيط لها وتنفيذها بسهولة شديدة

برج العقرب حظك اليوم ماليا
برج العقرب اليوم أموالك تزداد وتحسن مالي طال انتظاره ، أو قد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك ، كن حريص على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة ، استمر في التركيز على أهدافك وأولوياتك ، وثق في أن الكون سيوفر لك ما تحتاجه.

برج العقرب حظك اليوم عاطفيا
تجنب المحبطين والكلام السلبى وحاول أن تنشر الحب والخير فى كل المقربين منك، وتجاهل الماضى، واغتنم فرصة تجديد العلاقة والعودة من جديد.

حظك اليوم البرج العقرب صحيا
كوب من القهوة كل يوم مفيد لقلبك، إذا قمت بزيادة تناول المشروبات، فيجب عليك زيادة تناول الماء أيضًا، حاول ممارسة اليوجا مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع، إن لم يكن كل يوم.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
بعد استقرار الحالة العاطفية لمولود برج العقرب يتوقع علماء الفلك أن يكون هناك تغيرات جيدة وتجديد علاقات أخرى قديمة والحصول على بعض المسئوليات الجديدة.

يوم الحظ: الثلاثاء
لون الحظ: أرجواني ، أسود
رقم الحظ: 4
التوافق اليومي لبرج العقرب
أكثر الأبراج توافق اليوم: برج الثور ، برج العقرب
أقل الأبراج توافق اليوم: برج الأسد ، برج الدلو
التوافق العادل: برج الحمل ، الجوزاء ، الميزان ، القوس

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