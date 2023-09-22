بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

اقترب أكرم توفيق الظهير الأيمن للأهلي من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وكتب المحلل الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "أكرم توفيق جاهز تماماً للمشاركة في المباريات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة"

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي امام منافسه سان جورج الإثيوبي مساء الأحد المقبل ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة المارد الأحمر ضد ضيفه سان جورج الإثيوبي في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.