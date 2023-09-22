لاعب الزمالك السابق يدعم نجم الأهلي بعد إصابته بالرباط الصليبي

حرص أسامة حسن نجم الزمالك السابق على دعم عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب لكرة القدم مواليد 2005 بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه علي فيسبوك "ألف سلامة عليك يا نجم لعيب كبير جدا إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

وكان عمر سيد معوض قد قضى فترة معايشة مؤخرًا مع فريق ريال بيتيس الإسباني، قبل أن يعود اللاعب مجددًا إلى مصر.

وأكدت صحيفة ABC الإسبانية، أن الكشافين والمسؤولين عن قطاع الناشئين في نادي ريال بيتيس خلال متابعتهم لإحدى المباريات الودية التي شارك فيها عمر سيد معوض على هامش مشاركته في فترة المعايشة بالنادي، ترك اللاعب انطباعًا جيدًا لديهم ونال إعجابهم إلى حد ما.