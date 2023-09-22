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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام يكن: الزمالك «يمرض ولا يموت».. ومتفائل بتخطي عقبة أرتا سولار

الزمالك
الزمالك

أكد هشام يكن نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق بيراميدز يضم مجموعة قوية من اللاعبين وعندما علمت تشكيل الفريق قبل لقاء الزمالك، كنت أخشى من الخسارة، مشيرًا إلى أن غيابات الفريق الأبيض كانت مؤثرة، لكن خلال اللقاء ظهرت الروح في بعض الأوقات عكس ما حدث في لقاء أرتا سولار الجيبوتي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc الفضائية: "الزمالك سجل هدفين بروح لاعبيه، وظهروا بشكل أفضل من المواجهة السابقة، ولاعبو الزمالك لم يصلوا لمرحلة بدنية جيدة، ولا يوجد تأقلم كبير بين اللاعبين، والفريق لا يلعب جماعيًا بشكل أفضل، والجانب الفردي هو الذي يغلب على أداء اللاعبين".

وأضاف: "المقاولون كان فريقا غير جماهيري وتألق وحصد بطولات ولكن في فترة معينة، ولم يستمر طويلًا وأيضًا هناك فرق مثل غزل المحلة بنجوم كبيرة حصدت الألقاب، بالإضافة لفرق المنصورة والاتحاد وغيرها من الأندية الجماهيرية التي كان لها دور كبير في الكرة المصرية خلال سنوات سابقة، وبيراميدز لن يتوج بالدوري هذا الموسم".

وتابع: "الزمالك كان يستطيع بكل تأكيد الفوز لو دافع بشكل جيد بعد الهدف الثاني، وعدم طرد محمود علاء، وتوقعنا ان بيراميدز سيفوز بسهولة، لكن الزمالك (يمرض ولا يموت) وبمجرد تسجيله هدفًا انقلبت الأمور وسجل الثاني، والفريق افتقد اللاعبين الذين لديهم ثبات انفعالي، وبعضهم كان متوترًا في اللقاء".

وأكمل: "الزمالك سبق ومر بنفس المواقف التي تعرض لها بالخسارة في لقاءات الذهاب بهدفين نظيفين، والفريق خسر اللقاء لانهم لعبوا بدون روح، ومتفائل في لقاء الإياب بوجود الجماهير".

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