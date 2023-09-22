عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكين: لم نتسبب في أضرار بالشعاب المرجانية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي

صدى البلد

نفت وزارة الخارجية الصينية، أمس /الخميس/، صحة اتهامات الحكومة الفلبينية للصين بالتسبب في حدوث أضرار بالشعاب المرجانية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي. 


جاء ذلك في تعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج على سؤال عما تردد عن تفكير الحكومة الفلبينية في تقديم شكوى إلى محكمة دولية ضد الصين بدعوى تسببها فى حدوث أضرار بالشعاب المرجانية الفلبينية فى بحر الصين الجنوبي.


وقالت المتحدثة -في تعليقها الذي نشرته الوزارة على موقعها بشبكة الإنترنت- إن "اتهامات الفلبين ليس لها أساس في الواقع، وإننا نحث الأطراف المعنية في الفلبين على التوقف عن تأليف دراما سياسية من نسج الخيال". 


وأضافت قائلة: "إنه إذا كانت الفلبين تهتم حقاً بالوضع البيئي في بحر الصين الجنوبي، فإنه يتعين عليها سحب السفينة الحربية (الجانحة) بطريقة غير مشروعة بمنطقة ريناي جياو في أسرع وقت ممكن، وأن تتوقف عن تصريف المياه الملوثة في المحيط".. مشيرة إلى أن "هذه السفينة يكسوها الصدأ، وتسبب ضرراً للمحيط يتعذر إصلاحه، ولذلك يتعين عدم السماح ببقائها في هذه المنطقة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

ترشيحاتنا

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

رئيس مجلس السيادة بالسودان يطالب المجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية

انخفاض هائل في سعر النفط عالميًا .. تفاصيل

شاهد.. نجم دفاع الأهلي يوجّه رسالة شديدة اللهجة لفريق الوداد المغربي|ماذا قال؟

دعاء يوم الجمعة لطرد الشيطان من المنزل .. احرص عليه طوال اليوم

حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة طبقا للقانون..تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطن يفتح غطاء سيارته ليصاب بصدمة .. لن تتوقع ماذا وجد؟

بعد الطيور والخنازير.. ما لا تعرفه عن «أنفلونزا الرجال»| مرض أم تمارض؟

بمئوية ميلاده|ننشر تفاصيل أول لقاء بين «هيكل» ومبارك وسبب خلافه مع السادات

لافتة تعد الأولى من نوعها تكريما للنساء المحجبات في بريطانيا ..لن تتوقع ماهي؟!

فيديو

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ