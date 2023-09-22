ستتجه إلى أفريقيا وأسيا.. السفينة الثانية المحملة بالحبوب تغادر ميناء تشورنومورسك الأوكراني

صرح مصدر في الصناعة لرويترز، اليوم الجمعة، بأن سفينة الشحن الثانية أرويات غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود بعد تحميل الحبوب.

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي عن "ممر إنساني" في البحر الأسود للإفراج عن السفن المحاصرة في موانئها منذ الحرب الروسية للبلاد في فبراير 2022 وللتحايل على الاتفاق المنهار.

ووصلت ناقلات البضائع السائبة "أفريقيا المرنة" و "أرويات" إلى أوكرانيا يوم السبت الماضي وكان من المقرر أن تغادر بعد تحميل ما يقرب من 20 ألف طن من القمح لأفريقيا وآسيا.

وغادرت "أفريقيا المرنة" أوكرانيا يوم الثلاثاء وعلى متنها 3000 طن متري من القمح.

وتعد عمليات التحميل اختبارًا لقدرة أوكرانيا على إعادة فتح ممرات الشحن بعد انهيار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة للسماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بعد انسحاب روسيا.

وفي هذا السياق، قامت موسكو بشن هجمات متكررة بطائرات بدون طيار وصواريخ على البنية التحتية لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقامت موانئ أوديسا البحرية الثلاثة، بما في ذلك تشورنومورسك، بشحن عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب خلال الحرب الروسية بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وغادرت خمس من السفن العديدة التي كانت عالقة في أوديسا الميناء حتى الآن، مستخدمة الممر المؤقت الذي يعانق الساحل الغربي للبحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا.

وتم التوصل إلى اتفاق حبوب البحر الأسود بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022 لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتعد أوكرانيا وروسيا من بين أكبر مصدري الحبوب في العالم.