نوفمبر المقبل.. وائل جسار ومي فاروق يحييان حفلا غنائيا في الكويت

يستعد المطرب وائل جسار ومي فاروق لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 2 من شهر نوفمبر القادم ضمن حفلات ليالي الكويت الصيفية والتى تقام حاليا بمنطقة الأرينا بالكويت.



وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل عبر موقعها الرسمي مساء أمس الخميس بأكثر من فئة مختلفة تبدأ من 12 ألف جنيه للـVip وحتي 3000 جنيه للفئة العادية.





وائل جسار

علق المطرب وائل جسار، على أزمات المطربة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة توتر العلاقة بينها وبين زوجها حسام حبيب بعد تداول أنباء عن وقوع خلافات بينهم خلال الفترة الأخيرة. وتابع وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه تعرف على المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، من خلال حفل روائع الموجي في السعودية، وتوطدت العلاقة بينهما بشكل كبير.

مي فاروق

طرحت الفنانة مي فاروق، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو lyrics video مقاطع مصورة لأغنيتها الجديدة بعنوان "ليه" والتى تفتتح بها نشاطها الفنى مع بدايات موسم الشتاء.

أغنية ليه لـ مي فاروق، من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".. ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط، وسط جبال المملكة العربية السعودية، وعبرت الفنانة مى فاروق عن معنى كلمات الأغنية.