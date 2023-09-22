علاج الصداع النصفي| حيل سحرية للتخلص من الألم

علاج الصداع النصفي من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص فهو من الأنواع الشائعة التي تؤدي إلي ألم شديد في الخفقان على جانب واحد من الرأس، قد يعاني الشخص من حساسية عالية للضوء والصوت والرائحة، الغثيان والقيء شائعان أيضًا.

حوالي 25٪ للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي يعانون من هالة قبل أن يبدأ الصداع، هذه اضطرابات بصرية وحسية تستمر عادة من 5 إلى 60 دقيقة وتشمل:

رؤية خطوط متعرجة أو أضواء وامضة أو نقاط

فقدان جزئي للرؤية

خدر

تنميل

ضعف العضلات

صعوبة التحدث أو إيجاد الكلمات

اعلم أن أعراض الهالة قد تشير أيضًا إلى السكتة الدماغية أو التهاب السحايا، يجب على أي شخص يعاني من هذه الأعراض لأول مرة أن يسعى للحصول على عناية طبية فورية.

يميل الصداع النصفي إلى التكرار ، ويمكن أن تستمر كل نوبة من بضع ساعات إلى عدة أيام، بالنسبة للكثيرين فهي حالة تستمر مدى الحياة.

لا يفهم خبراء الصحة أسباب الصداع النصفي بشكل كامل. ومع ذلك ، غالبًا ما يسري في العائلات ويكون أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة موجودة مسبقًا ، مثل الاكتئاب والصرع.

يمكن أن تشمل مسببات الصداع النصفي ما يلي:

التوتر والقلق

اضطراب النوم

التغيرات الهرمونية

تفادى وجبات

تجفيف

بعض الأطعمة والأدوية

الأضواء الساطعة والضوضاء العالية

علاج الصداع النصفي

يعتمد علاج الصداع النصفي على عوامل مختلفة ، بما في ذلك مدى شدة الأعراض ، وعدد مرات حدوثها ، وما إذا كان الشخص يعاني من الغثيان والقيء.

تشمل خيارات علاج الصداع النصفي:

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات) ، مثل ايبوبروفين ، نابروكسين ، الأسبرين ، أو أسيتامينوفين

أدوية التريبتان ، مثل سوماتريبتان ، التي تحتاج إلى وصفة طبية

مضادات القيء ، مثل ميتوكلوبراميد ، للتحكم في الغثيان والقيء

قد تساعد أيضًا تقنيات التحفيز العصبي ، مثل التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة.

يمكن لأي شخص أيضًا تخفيف الهجمات عن طريق:

يستريح في مكان مظلم وهادئ

وضع كيس ثلج أو قطعة قماش باردة على الجبهة

يشرب الماء

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن التحدث مع الطبيب حول العلاج الوقائي، قد يقوم أخصائي الرعاية الصحية بتشخيص الصداع النصفي المزمن إذا كان الشخص يعاني من نوبة لأكثر من 15 يومًا في الشهر أو إذا ظهرت الأعراض على الأقل 8 أيام في الشهر لمدة 3 أشهر.

تشمل خيارات الأدوية للوقاية من الصداع النصفي ما يلي:

توبيراميت (توباماكس)

بروبرانولول

أميتريبتيلين

خيارات الإدارة الأخرى التي يجب مراعاتها هي التغييرات الغذائية وإدارة الإجهاد والوخز بالإبر.

المصدر: medicalnewstoday